Dùng vỏ bọc 'xe ôm' công nghệ để hoạt động tội phạm

Khi có khách mua ma túy, Đức nhắn tin qua Telegram về thông tin địa chỉ, số điện thoại của khách để đồng bọn lấy ma túy mang đi giao cho khách.

Ngày 3/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Anh Đức (SN 1990, ở xã Thanh Ba, tỉnh quê Phú Thọ); Lê Ngọc Công (SN 2006, trú ở Chí Linh, Hải Dương) và Nguyễn Thị Liêm (SN 1995, ở xã Phú Lộc, tỉnh Thái Nguyên) ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Quá trình xét xử cho thấy Nguyễn Thị Liêm quen biết Nguyễn Anh Đức. Sau đó, Đức rủ Liêm xuống Hà Nội làm nghề "xe ôm" công nghệ hãng Grab. Khi có đơn hàng, Đức thuê Liêm ship hàng cho mình với tiền công 150.000-300.000 đồng/đơn hàng.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đến đầu tháng 9/2024, Đức cho Liêm biết trong các đơn hàng mà Liêm đi giao cho có chứa ma túy. Tuy nhiên, Liêm vẫn đồng ý giao hàng cho Đức.

Cũng trong thời gian này, Đức quen Lê Ngọc Công làm nghề "xe ôm" công nghệ hãng Grab qua một lần đặt ship hàng. Sau đó, Đức thường xuyên gọi Công đi giao các đơn hàng cho Đức.

Đến đầu tháng 10/2024, Đức nói cho Công biết các đơn hàng do Công đi giao là ma túy. Đức thỏa thuận thuê Công tiếp tục ship ma túy cho Đức với giá 100.000-300.000 đồng/1 đơn, Công đồng ý.

Sau đó, Đức bảo Công đến ở và quản lý ma túy trong kho hàng tại ngõ 508 đường Láng, Hà Nội cho mình. Khi có khách mua ma túy, Đức nhắn tin qua Telegram "Ông thổ địa" cho Công về thông tin địa chỉ, số điện thoại của khách để Công lấy ma túy mang đi giao cho khách.

Tương tự, Đức bảo Liêm đến ở và quản lý, đóng gói ma túy cho mình tại kho hàng ở Khương Đình, Hà Nội. Khi có khách mua ma túy, Đức nhắn tin qua Telegram cho Liêm về số lượng, loại ma túy để chia, đóng gói, cất giấu ma túy vào bên trong chuột máy tính rồi đặt ship "xe ôm" công nghệ giao cho khách.

Mỗi lần nhắn tin qua Telegram với Công và Liêm, Đức đều xóa hết nội dung tin nhắn.

Đến đầu tháng 12/2024, Đức chỉ đạo Công đến ở cùng Liêm để để quản lý, chia lẻ ma túy, ngụy trang ma túy vào chuột máy tính rồi đặt ship "xe ôm" công nghệ cho khách giống như Liêm đang làm.

Công và Liêm chỉ quản lý, đóng gói, đặt ship "xe ôm" công nghệ giao cho khách theo chỉ đạo của Đức. Việc giao bán ma túy, thoả thuận giá cả, thu tiền bán ma túy của khách đều do Đức thực hiện. Công và Liêm bán ma túy độc lập nhau nhưng theo sự chỉ đạo của Đức.

Ngày 19/12/2024, Công nhận được tin nhắn của Đức chỉ đạo đóng gói ngụy trang một túi Ketamine vào chuột máy tính, đặt "xe ôm" công nghệ để giao cho khách. Đến 15h15 cùng ngày, Công mang ma túy đến đầu ngõ 47 Khương Trung, phường Khương Đình, Hà Nội chờ "xe ôm" công nghệ đến để giao ma túy, thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang.

Cơ quan chức năng xác định Lê Ngọc Công phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 257,25 gram Ketamine; 63,568 gram MDMA; 2,535 gram Methamphetamine; 63,849 gram chất rắn.

Nguyễn Thị Liêm phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 80,522 gram Ketamine; 52,754 gram MDMA; 0,823 gram Methamphetamine; 26,81 gram chất rắn. Nguyễn Anh Đức phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 337,772 gram Ketamine; 116,322 gram MDMA; 3,358 gram Methamphetamine; 90,659 gram chất rắn.

Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Đức 20 năm tù, Lê Ngọc Công 19 năm tù và Nguyễn Thị Liêm 16 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".