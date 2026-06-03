Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt giữ 13 đối tượng

Công an Cần Thơ vừa triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ S.K 2, thuộc khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú.

Tang vật vụ việc. Ảnh: TTXVN.

Chiều 3/6, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp Công an phường Hưng Phú triệt xóa thành công một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ S.K 2.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hưng Phú phát hiện nhà nghỉ S.K 2 có biểu hiện phức tạp liên quan hoạt động ma túy nên đã đưa vào diện quản lý, theo dõi.

Sau thời gian xác minh, lúc 0h05 phút ngày 31/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Hưng Phú tổ chức kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú trên.

Lực lượng chức năng phát hiện 13 đối tượng đang tụ tập tại 5 phòng nghỉ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động sử dụng, tàng trữ ma túy, gồm nhiều gói nylon chứa tinh thể dạng cục không màu nghi là ma túy; 1 cân tiểu ly điện tử; hàng chục nỏ thủy tinh, ống nhựa dùng để sử dụng ma túy; hàng trăm túi nylon phục vụ việc phân chia ma túy; cùng nhiều chai nhựa tự chế, đầu khò gas, hộp quẹt gas và các dụng cụ khác phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ một số điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng lời khai của các đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của từng đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.