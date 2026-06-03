Bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, tổ chức, sử dụng ma túy

Công an tỉnh Thái Nguyên liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với “tội phạm đường phố” và tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên, tổ công tác Công an xã Ngân Sơn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng D.Q.T (SN 2005, trú tại xã Nà Phặc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an xã Ngân Sơn tỉnh Thái Nguyên bắt giữ đối tượng phạm tội về ma túy. Ảnh: VOV.

Tang vật thu giữ gồm 11 gói nhỏ chứa chất màu trắng, tổng khối lượng 1,41 gam, nghi là ma túy loại heroin. Tại cơ quan công an, D.Q.T khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng và bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Công an xã Ngân Sơn tiếp tục bắt quả tang H.V.H (SN 1997, trú xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ là một gói nhỏ chứa chất màu trắng, khối lượng 0,088 gam, nghi là heroin. Đối tượng khai nhận đã cùng D.Q.T mua ma túy với mục đích sử dụng.

Công an xã Ngân Sơn đang tiếp tục xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày, Công an phường Gia Sàng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Đào Xuân Chiến (SN 2004, trú xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Đăng Minh (SN 2000, trú phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên).

Hai đối tượng bị bắt tại hiện trường. Ảnh: VOV.

Theo cơ quan công an, các đối tượng bị phát hiện khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ thuộc tổ 10, phường Gia Sàng. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Vụ việc đang được Công an phường Gia Sàng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.