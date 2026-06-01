Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 17 bánh ma túy

  • Thứ hai, 1/6/2026 22:10 (GMT+7)
Đối tượng Lý A Dơ bị bắt với 17 bánh ma túy, trong đó có 10 bánh heroin và 7 bánh ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, tổng khối lượng gần 6.700 gam.

Lý A Dơ cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: VOV.

Ngày 1/6, Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chủ trì buổi gặp mặt, biểu dương và chúc mừng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng tham gia đấu tranh, phá chuyên án vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua biên giới.

Trước đó, trong quá trình thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lý A Dơ (sinh năm 1991, quê xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, hiện cư trú tại tỉnh Chiềng Rai, Thái Lan) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 17 bánh ma túy, trong đó có 10 bánh heroin và 7 bánh ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, với tổng khối lượng gần 6.700 gam.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận được một người đàn ông quốc tịch nước ngoài thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới thuộc tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) về Điện Biên với tiền công 10 triệu đồng.

Đại tá Đỗ Ngọc Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chúc mừng lực lượng tham gia phá án. Ảnh: VOV.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, việc đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy.

Đồng thời, thể hiện hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào nội địa, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hiện, vụ án được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng theo quy định của pháp luật.

Theo Vũ Lợi - Thu Trang/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

buôn ma túy Điện Biên Lai Châu buôn bán ma túy ma túy công an điện biên

