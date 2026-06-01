Tạm giữ 3 thanh niên mang kiếm đuổi chém nhau trên phố

  Thứ hai, 1/6/2026 20:30 (GMT+7)
Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa tạm giữ hình sự 3 thanh niên để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng rạng sáng 29/5.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự 3 thanh niên Nhữ Duy Hiến, Nguyễn Minh Hiếu và Đoàn Mạnh Thắng. Ảnh: VTC News.

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng yêu cầu các đối tượng liên quan đến trình diện tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 29/5, Hoàng Anh Huy (SN 2008, trú phường Thạch Khôi) cùng Nhữ Duy Hiến (SN 2004, trú xã Bắc Thanh Miện); Nguyễn Minh Hiếu (SN 2007, trú phường Hải Dương), Đoàn Mạnh Thắng (SN 2008, trú phường Tân Hưng, cùng TP Hải Phòng) và một số thanh niên khác lái xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, vê ga, nẹt pô, cầm theo hung khí (kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia) truy đuổi, ném vỏ chai bia, đánh nhau trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng thuộc phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng), gây hỗn loạn đường phố, ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự.

Hành vi của các thanh niên nêu trên có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố tạm giữ hình sự Nhữ Duy Hiến, Nguyễn Minh Hiếu và Đoàn Mạnh Thắng để xác minh phục vụ yêu cầu điều tra làm rõ vụ việc.

Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự liên tiếp xảy ra tại một số địa phương.

Mới đây, khoảng 23h6, ngày 30/4, Tổ công tác Công an phường Trà Lý và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp phát hiện 2 thanh niên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên 2 nam thanh niên không chấp hành, lao thẳng phương tiện về phía Tổ công tác dẫn tới đâm đổ hàng rào chắn và ngã ra đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Trà Lý đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triệu tập, làm việc với 2 nam thanh niên để củng cố, điều tra làm rõ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng xác định, người cầm lái xe máy BKS 17B2-704.19 là Nguyễn Thái K (sinh ngày 9/7/2008, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên). Người ngồi sau là Phạm Quang Tr (sinh ngày 22/6/2009, trú tại thôn Vô Thái, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên).

Hiện, vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Theo Minh Khang/Vtc News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

