Vác phóng lợn, mác tự chế chém nhau náo loạn quán nhậu

Mang theo hung khí tự chế xông vào quán nhậu chém người trọng thương, 7 đối tượng tại Khánh Hòa đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 1/5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam nhóm đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm đối tượng chém nhau náo loạn quán nhậu.

Nhóm này gồm: Trần Tùng Dương, Nguyễn Thành Hiếu, Trần Minh Quân, Nguyễn Thanh Tiên (cùng 21 tuổi) và Trương Hoàng Sang (26 tuổi), Phùng Trung Nam (22 tuổi, cùng ngụ phường Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa); Lâm Minh Tuấn (21 tuổi, ngụ phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hòa).

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào khuya 6/4 tại một quán nhậu thuộc tổ dân phố 2, phường Ninh Hòa. Do mâu thuẫn từ trước, nhóm đối tượng này đã chuẩn bị sẵn kiếm tự chế và mác hung hãn xông vào quán tấn công anh T. bị thương nặng, tổn thương cơ thể lên đến 38%.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.