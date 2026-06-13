Tạm giam đối tượng tấn công vợ và mẹ vợ

Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình xảy ra tại Phú Thọ khiến hai người phụ nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu. Người gây án là Nguyễn Văn Tâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Tâm. Ảnh: Công an nhân dân.

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (SN 2004), trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo từ Công an xã Sơn Đông về việc Nguyễn Văn Tâm sử dụng hung khí gây thương tích cho vợ là chị K.T.D (SN 2007) và mẹ vợ là bà K.T.T (SN 1986). Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu và điều trị.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan và trưng cầu giám định thương tích đối với các nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Tâm và chị K.T.D là vợ chồng. Do phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị K.T.D đã đưa các con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Khoảng 19h30 ngày 10/6, chị K.T.D cùng mẹ đẻ là bà K.T.T đến nhà Tâm để lấy quần áo và đồ dùng cá nhân. Sau khi lấy đồ xong, giữa Tâm và và mẹ vợ xảy ra tranh cãi.

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân.

Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, Tâm đã sử dụng dao phay gây thương tích cho bà K.T.T. Khi thấy mẹ bị gây thương tích, chị K.T.D bỏ chạy nhưng cũng bị Tâm tiếp tục tấn công, gây thương tích.

Sự việc chỉ dừng lại khi những người có mặt kịp thời can ngăn và khống chế đối tượng.

Hậu quả, cả hai nạn nhân đều bị thương và phải điều trị tại cơ sở y tế. Hiện, sức khỏe của chị K.T.D và bà K.T.T ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ hình sự đối tượng Tâm, đồng thời củng cố hồ sơ xử đối tượng theo quyết định nêu trên.