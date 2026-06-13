Bắt giữ đối tượng cất giấu hai khẩu súng ngắn trong ôtô

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, tạm giữ hình sự Dương Nguyễn Chí Thanh để làm rõ dấu hiệu phạm pháp liên quan vũ khí và ma túy.

Đối tượng Dương Nguyễn Chí Thanh được đưa về nơi ở để khám xét thu giữ thêm túi nilon nhỏ có chứa chất tinh thể màu trắng. Ảnh: Công an nhân dân.

Trước đó, sáng 9/6, trong lúc tổ công tác của Công an xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự tại một khu vực ở thôn Khánh Tường, phát hiện người đàn ông điều khiển xe ô tô du lịch BKS 85B-008.97, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Với tinh thần trách nhiệm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, tổ công tác khẩn trương kiểm tra hành chính, xác định người đàn ông này là Dương Nguyễn Chí Thanh (SN 2000, trú tổ dân phố 25, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa), cất giấu 2 khẩu súng ngắn cùng 5 viên đạn bên trong hộc taplo xe ô tô.

Ngay sau đó, Công an xã Ninh Hải phối hợp Công an phường Phan Rang khám xét nơi ở của Thanh và phát hiện, thu giữ một túi nilon nhỏ có chứa khoảng 0,8g chất tinh thể màu trắng.

Hai khẩu súng ngắn cùng những viên đạn đã được thu giữ. Ảnh: Công an nhân dân.

Thanh khai nhận đã vào mạng xã hội dò tìm, đặt mua hai khẩu súng ngắn nêu trên cùng nhiều viên đạn để… bắn chim (!?), còn chất tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy đá.

Tiến hành test nhanh đối tượng này cho kết quả dương tính với ma túy. Trước đó, Dương Nguyễn Chí Thanh đã có một tiền án về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cùng việc ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự Dương Nguyễn Chí Thanh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang trưng cầu giám định tính năng, tác dụng của hai khẩu súng ngắn và chất tinh thể màu trắng trong túi nilon đã thu giữ, để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.