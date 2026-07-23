Giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo cho vay vốn ODA, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

Vũ Lan Hương nói với bà Cung Thị Châu Khanh rằng Hương quen biết nhiều người làm trong ngành ngân hàng, có thể giúp bà Khanh vay được vốn ODA với lãi suất ưu đãi.

Ngày 23/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Lan Hương (sinh năm 1979, phường Cầu Giấy, Hà Nội) 13 năm tù và Nguyễn Hà Mi (sinh năm 1994, phường Ba Đình, Hà Nội) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, thông qua mối quan hệ xã hội, bà Cung Thị Châu Khanh (sinh năm 1972, ở Hà Nội) quen biết Vũ Lan Hương.

Do biết bà Khanh cần vay vốn ngân hàng để làm ăn, Hương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Khanh.

Ảnh minh họa: Nguồn: Vietnam+.

Hương nói với bà Khanh rằng bản thân Hương có quen biết với nhiều người làm trong ngành ngân hàng, có thể giúp bà Khanh vay được vốn ODA với lãi suất ưu đãi.

Để che giấu thân phận của mình, Hương đặt mua trên mạng một căn cước công dân có thông tin Vũ Lan Hương với thông tin giả.

Để thực hiện ý định chiếm đoạt tiền của bà Khanh, Hương bàn với Nguyễn Hà Mi giả làm nhân viên ngân hàng lấy tên là Trương Thanh Huyền.

Hương phân công Mi lên mạng Internet tìm hiểu về nguồn vốn ODA và thuê người làm giả 2 văn bản đồng ý giải ngân vốn ODA cho bà Khanh, với số tiền được giải ngân 84,4 tỷ đồng .

Sau khi có thông tin giải ngân vốn ODA ở 2 văn bản làm giả, Hương yêu cầu bà Khanh phải chuyển tiền chi phí trước để được làm thủ tục nhanh.

Tin là thật, ngày 2/5-2/7/2025, bà Khanh đã đưa cho Hương tổng số tiền 371 triệu đồng. Để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Khanh, Hương và Mi yêu cầu bà hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Mi lấy giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ nội địa của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thịnh vượng và Phát triển (PGBank).

Để tạo lòng tin với bà Khanh, Mi đã điền các thông tin trên trên giấy trước mặt bà Khanh và nói với bà, Mi là nhân viên PGBank (trong tờ khai Mi ghi thông tin Mi là Trưởng phòng giám sát).

Điền thông tin xong Mi bảo bà Khanh ký vào phần khách hàng. Sau đó, Mi dùng điện thoại của bà Khanh đã chuẩn bị theo yêu cầu từ trước, đăng ký mở tài khoản online tại PGBank mang tên Cung Thị Châu Khanh và bảo bà chuyển số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản này để chứng minh tài khoản của bà Khanh có hoạt động, có giao dịch.

Do tin tưởng, bà Khanh đã chuyển số tiền trên vào tài khoản vừa mở. Sau đó, Mi cầm điện thoại của bà Khanh chuyển số tiền 500 triệu đồng đến tài khoản mang tên Nguyễn Hà Mi và gần 500 triệu đồng đến tài khoản khác. Các lần chuyển khoản này Mi đều bảo bà Khanh xác thực khuôn mặt. Do tin tưởng, bà Khanh đều thực hiện theo yêu cầu của Mi.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Hương và Mi bảo bà Khanh cầm Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán và thẻ ghi nợ nội địa của PGBank đến Chi nhánh ngân hàng tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội để hoàn tất hồ sơ với ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi ra địa chỉ trên, bà Khanh thấy không có ngân hàng nào. Lúc này, bà Khanh kiểm tra tài khoản, thì thấy số tiền 1 tỷ đồng không còn trong tài khoản.

Bà Khanh có liên lạc, nhưng Mi và Hương trốn tránh không gặp và không trả lại tiền cho bà Khanh.

Ngày 7/8/2025, bà Khanh đã gửi đơn tố giác hành vi của Hương và Mi tới Cơ quan công an.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Hương và Mi chiếm đoạt của bà Khanh là hơn 1,4 tỷ đồng , trong đó Hương chiếm đoạt 821 triệu đồng, Mi chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này bị cáo Hương đóng vai trò chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của bị hại. Mi là đồng phạm tham gia giúp sức tích cực cho Hương thực hiện hành vi tội phạm nên hình phạt thấp hơn Hương.

Xét cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu…, nên Hội đồng xét xử đã cân nhắc, giảm nhẹ một phần hình phạt cho 2 bị cáo.