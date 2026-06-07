Phá đường dây sản xuất, mua bán súng quy mô lớn dưới vỏ bọc xưởng cơ khí

Hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp vũ khí bị Công an Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ tại 2 cơ sở cơ khí hoạt động bí mật ở TP.HCM, Đồng Nai.

Ngày 7/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin đơn vị phát hiện, thu giữ hàng trăm thân súng hơi nén PCP thành phẩm cùng số lượng lớn linh kiện phục vụ lắp ráp vũ khí và hệ thống máy CNC hiện đại tại 2 cơ sở cơ khí hoạt động bí mật ở TP.HCM và TP Đồng Nai.

​Đây được xác định là những mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất, cung cấp linh kiện cho toàn bộ đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với quy mô đặc biệt lớn.

Đối tượng Vũ Mạnh Quyết (TP Đồng Nai) đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận.

​Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản trên Telegram và Viber có dấu hiệu mua bán linh kiện súng với số lượng lớn, hoạt động tinh vi.

​Nhận định đây là đường dây tội phạm nguy hiểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai chuyên án, đồng loạt đấu tranh.

Giai đoạn đầu, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng tại Lào Cai và Ninh Bình, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ linh kiện súng và thiết bị lắp ráp vũ khí.

Từ chứng cứ thu thập được, công an tiếp tục mở rộng điều tra, xác định các cơ sở sản xuất quy mô lớn tại TP.HCM và Đồng Nai. Các cơ sở này hoạt động dưới vỏ bọc xưởng cơ khí dân dụng, không biển hiệu, không quảng cáo, được trang bị hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC hiện đại và camera giám sát nhằm đối phó cơ quan chức năng.

​Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an TP.HCM và Đồng Nai đồng loạt khám xét khẩn cấp. Qua đó thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, khoảng 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện súng, cùng nhiều máy móc như 4 máy phay CNC, 1 máy tiện CNC và thiết bị liên quan.

Nhóm người trong đường dây chế tạo linh kiện, lắp ráp vũ khí.

Cùng thời điểm, lực lượng công an triệu tập 5 đối tượng gồm Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023, Vũ Mạnh Quyết đã tổ chức sản xuất linh kiện súng hơi nén PCP bằng hệ thống máy CNC, sau đó tiêu thụ cho nhiều đầu mối trong và ngoài nước với số lượng lớn. Hoạt động khép kín, chuyên nghiệp này hình thành nguồn cung linh kiện vũ khí lớn, có nguy cơ bị lắp ráp thành súng hoàn chỉnh đưa ra ngoài xã hội.

Công an đã làm rõ Trần Hữu Tráng (trú TP Đồng Nai) là người thiết kế bản vẽ, trực tiếp sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3. Các sản phẩm được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt trước đó. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 9 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận định, đây là chuyên án lớn, hoạt động tinh vi, trải rộng nhiều địa bàn; việc triệt phá đã bóc gỡ toàn bộ đường dây, ngăn chặn nguồn cung vũ khí trái phép.

Hiện vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra.