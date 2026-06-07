Cựu Phó cục trưởng Cục THADS Hà Nội lĩnh án vì cấp dưới chiếm đoạt vật chứng

Bị cáo Dương Minh Công, cựu Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Hà Nội, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, để cấp dưới nhiều lần lấy vật chứng vụ án tiêu thụ.

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Trọng Trung (SN 1976, cựu Phó Chánh Văn phòng kiêm Thủ kho vật chứng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội, nay là Thi hành án dân sự TP Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp với bản án chung thân ngày 5/8/2019, buộc bị cáo Trung phải chấp hành hình phạt chung thân.

Nhiều lần chiếm đoạt vật chứng

Cùng vụ án, bị cáo Dương Minh Công (SN 1957, cựu Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội) bị phạt 30 tháng tù; bị cáo Chu Văn Tĩnh (SN 1975, cựu Kế toán Kho vật chứng) bị phạt 18 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 4/2016, bị cáo Trung được bổ nhiệm chức vụ Phó chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội kiêm Thủ kho vật chứng. Bị cáo Công quản lý công tác tiếp nhận và xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ; còn bị cáo Tĩnh được phân công làm Kế toán nghiệp vụ Kho vật chứng, có nhiệm vụ kiểm soát thủ tục nhập, xuất kho, kiểm kê theo quy định...

Bị cáo Trịnh Trọng Trung.

Tuy nhiên, bị cáo Trung lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của 2 bị cáo Công, Tĩnh, để chiếm đoạt vật chứng của nhiều vụ án.

Cụ thể, từ 2012-2017, Trung cùng Tĩnh tiếp nhận vật chứng của nhiều vụ án hình sự, thực hiện thủ tục nhập kho và đưa vào hệ thống sổ sách để theo dõi, quản lý theo quy định. Tuy nhiên, có những vụ việc Trung tiếp nhận vật chứng nhưng không thông báo cho Tĩnh biết để đưa vào sổ sách.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm kê, Trung nhiều lần chiếm đoạt hơn 9.600 bao thuốc lá ngoại là vật chứng của 4 vụ án, giá trị hơn 393 triệu đồng.

Ngoài ra, lợi dụng quy trình tiếp nhận vật chứng còn lỏng lẻo, Trung chiếm đoạt 3 máy ảnh, 5 ống kính máy ảnh và 5 điện thoại di động là vật chứng trong các vụ án "Cướp giật tài sản", "Trộm cắp tài sản", "Đánh bạc".

Tổng giá trị tài sản các tang vật bị Trịnh Trọng Trung chiếm đoạt là hơn 400 triệu đồng.

Lãnh đạo thiếu trách nhiệm

Vào năm 2019, bị cáo Trung bị phạt tù chung thân với cáo buộc chiếm đoạt vật chứng của 3 vụ án, với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng .

Tại cơ quan điều tra, Trung khai như thuốc lá, xì gà, bia, rượu ngoại thường được niêm phong trong các thùng carton. Sau đó, sẽ bị tiêu hủy nên khi kiểm kê rất khó phát hiện việc bị rút bớt. Đối với các tài sản như điện thoại, máy ảnh của người nước ngoài hoặc những người không đến nhận lại, Trung cho rằng việc chiếm đoạt sẽ ít có khả năng bị phát hiện.

Đối với hành vi của Dương Minh Công và Chu Văn Tĩnh, cơ quan tố tụng cáo buộc cho rằng, theo quy định của pháp luật và quy trình nghiệp vụ của Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội, việc tiếp nhận vật chứng phải do Thủ kho và Kế toán kho cùng thực hiện để đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý; việc kiểm kê Kho vật chứng được tiến hành định kỳ theo quý, 6 tháng và hàng năm.

Tuy nhiên, từ 2012-2017, có những vụ việc một mình Trịnh Trọng Trung tiếp nhận vật chứng, nhưng không thông báo cho Chu Văn Tĩnh để đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý. Trong khi, ông Dương Minh Công lại không kiểm tra, yêu cầu khắc phục.

Năm 2012-2015, ông Dương Minh Công không tổ chức kiểm kê Kho vật chứng định kỳ. Năm 2016-2017, cả ba bị cáo cùng tiến hành kiểm kê định kỳ theo phương pháp kiểm tra từng gói vật chứng dựa trên thẻ kho gắn bên ngoài để xác định vật chứng thuộc vụ án nào. Dù vậy, nhóm chỉ kiểm tra xác suất một số vụ án mà không mở toàn bộ gói vật chứng để kiểm tra số lượng, tình trạng vật chứng, không đối chiếu đầy đủ giữa số lượng vật chứng thực tế và sổ sách quản lý.

Cơ quan tố tụng xác định việc Trịnh Trọng Trung chiếm đoạt vật chứng của nhiều vụ án trong thời gian dài mà không bị phát hiện có nguyên nhân từ sự thiếu trách nhiệm của Dương Minh Công và Chu Văn Tĩnh.