Bắt tạm giam 6 đối tượng dàn cảnh cướp tài sản trong nhà nghỉ

Thông tin từ Công an TP Cần Thơ, Cơ quan CSĐT CATP có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Ngày 23/7, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Văn Công Mới (sinh năm 1997), Trần Ngọc Lành (sinh năm 1997), Trần Quốc Toản (sinh năm 1990), Phạm Trọng Phúc (sinh năm 2003), Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1992) và Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1992) cùng trú tại tỉnh An Giang, để điều tra về tội "Cướp tài sản" theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Văn Công Mới là bạn bè với bị hại N.H.Đ. Tuy nhiên, bị hại Đ hay nhắn tin rủ vợ Mới đi nhà nghỉ, vợ Mới không đồng ý nên nói việc này với Mới. Từ đó đối tượng Mới nảy sinh ý định cùng vợ và nhóm bạn bàn bạc, thống nhất dựng lên một màn kịch "bắt quả tang ngoại tình".

Các đối tượng chủ động sắp đặt, lừa bị hại đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ; sau đó giả danh việc "bắt ghen", dùng vũ lực, đe dọa và lợi dụng tâm lý lo sợ của bị hại để uy hiếp tinh thần, buộc giao tài sản.

Ngày 9/7, khi bị hại đến điểm hẹn theo sự sắp xếp của các đối tượng, cả nhóm đã khống chế, đe dọa sẽ phát tán thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội nếu không giao tiền. Bị uy hiếp, anh Đ buộc phải giao số tiền 9,9 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Cần Thơ) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy xét các đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị triệu tập, làm việc và bắt giữ, qua đó nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc.

Điều tra viên thi hành Lệnh tạm giam đối với các đối tượng. Ảnh: TTXVN phát.

Tại Cơ quan Công an, Văn Công Mới khai nhận do tức giận, ghen tuông khi thấy anh Đ nhắn tin cho vợ mình, nên nảy sinh ý định dàn cảnh cùng đồng bọn bắt quả tang vợ và Đ nhằm mục đích uy hiếp để chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng cùng tiêu xài hết.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Cần Thơ) điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo, người dân không tự ý giải quyết các mâu thuẫn cá nhân bằng những hành vi trái pháp luật. Mọi hành vi lợi dụng việc "bắt ghen", dàn dựng tình huống, dùng vũ lực, đe dọa hoặc uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi bị đe dọa, ép buộc giao tài sản hoặc bị uy hiếp bằng việc phát tán thông tin, hình ảnh, người dân cần bình tĩnh, không thỏa hiệp, đồng thời nhanh chóng trình báo Cơ quan Công an gần nhất để được bảo vệ và xử lý kịp thời. Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác, người dân cần tích cực tố giác để lực lượng Công an kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và xử lý theo quy định.