3 thiếu niên bị tạm giữ vì quay clip cầm kiếm truy đuổi đối thủ đăng TikTok

Công an phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang tạm giữ 3 thiếu niên mang kiếm tự chế truy đuổi đối thủ giữa đêm, quay clip đăng Facebook, TikTok.

Theo tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an phường Hà Giang 1 vừa tạm giữ 3 thanh thiếu niên liên quan vụ mang hung khí tự chế truy đuổi người khác tại khu vực Quảng trường 26/3.

Nhóm này còn quay lại diễn biến vụ việc, chỉnh sửa video và đăng tải lên Facebook, TikTok để thu hút sự chú ý.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Những người bị tạm giữ gồm N.T.H (sinh năm 2011, trú xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), B.V.T (sinh năm 2007, trú xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang) và N.V.K (sinh năm 2012, trú phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 thanh kiếm tự chế, 1 xe máy cùng 2 điện thoại di động. Bước đầu, cơ quan công an xác định hành vi của nhóm thanh thiếu niên này có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hà Giang 1 phát hiện video đăng tải trên Facebook và TikTok ghi cảnh nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí truy đuổi, đe dọa người khác tại khu vực Quảng trường 26/3.

Khẩn trương xác minh, truy xét và làm rõ những người liên quan, lực lượng chức năng bước đầu xác định, rạng sáng 6/6, N.T.H, B.V.T và N.V.K đang chạy xe máy trên địa bàn phường Hà Giang 1 thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác.

Sau khi cãi vã, nhóm này quay về lấy kiếm tự chế rồi tiếp tục đi tìm đối phương. Khi gặp lại tại khu vực Quảng trường 26/3, hai nhóm truy đuổi, đe dọa đánh nhau. Trong quá trình đó, B.V.T cầm kiếm tự chế chém đứt biển xe máy của đối phương rồi mang phần biển số hư hỏng về cất giữ.

N.V.K sử dụng điện thoại ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc, sau đó chỉnh sửa video, chèn nhạc và đăng tải lên các nền tảng Facebook, TikTok nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo cơ quan công an, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn từ trước giữa thành viên trong nhóm với một số thanh niên tại xã Linh Hồ. Sau đó, những người liên quan tìm gặp đối phương để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến hành vi truy đuổi, đe dọa đánh nhau nơi công cộng.