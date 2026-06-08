Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

3 thiếu niên bị tạm giữ vì quay clip cầm kiếm truy đuổi đối thủ đăng TikTok

  • Thứ hai, 8/6/2026 23:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang tạm giữ 3 thiếu niên mang kiếm tự chế truy đuổi đối thủ giữa đêm, quay clip đăng Facebook, TikTok.

Theo tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an phường Hà Giang 1 vừa tạm giữ 3 thanh thiếu niên liên quan vụ mang hung khí tự chế truy đuổi người khác tại khu vực Quảng trường 26/3.

Nhóm này còn quay lại diễn biến vụ việc, chỉnh sửa video và đăng tải lên Facebook, TikTok để thu hút sự chú ý.

truy duoi doi thu anh 1

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Những người bị tạm giữ gồm N.T.H (sinh năm 2011, trú xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), B.V.T (sinh năm 2007, trú xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang) và N.V.K (sinh năm 2012, trú phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 thanh kiếm tự chế, 1 xe máy cùng 2 điện thoại di động. Bước đầu, cơ quan công an xác định hành vi của nhóm thanh thiếu niên này có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hà Giang 1 phát hiện video đăng tải trên Facebook và TikTok ghi cảnh nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí truy đuổi, đe dọa người khác tại khu vực Quảng trường 26/3.

Khẩn trương xác minh, truy xét và làm rõ những người liên quan, lực lượng chức năng bước đầu xác định, rạng sáng 6/6, N.T.H, B.V.T và N.V.K đang chạy xe máy trên địa bàn phường Hà Giang 1 thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác.

Sau khi cãi vã, nhóm này quay về lấy kiếm tự chế rồi tiếp tục đi tìm đối phương. Khi gặp lại tại khu vực Quảng trường 26/3, hai nhóm truy đuổi, đe dọa đánh nhau. Trong quá trình đó, B.V.T cầm kiếm tự chế chém đứt biển xe máy của đối phương rồi mang phần biển số hư hỏng về cất giữ.

N.V.K sử dụng điện thoại ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc, sau đó chỉnh sửa video, chèn nhạc và đăng tải lên các nền tảng Facebook, TikTok nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo cơ quan công an, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn từ trước giữa thành viên trong nhóm với một số thanh niên tại xã Linh Hồ. Sau đó, những người liên quan tìm gặp đối phương để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến hành vi truy đuổi, đe dọa đánh nhau nơi công cộng.

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang súng truy đuổi nhau trên đường phố ở Hà Nội

Hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn trên đường đã rượt đuổi nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội. Đáng chú ý, các đối tượng này còn mang theo súng, vỏ chai bia và kiếm.

14:45 24/5/2026

Bắt tài xế xe Jeep chạy ngược chiều, truy đuổi đe dọa xe ôm gây náo loạn

Sau khi lái xe Jeep chạy ngược chiều, truy đuổi và đe dọa một tài xế xe ôm giữa đường phố ở Đắk Lắk, Hồ Quang Lộc bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

16:46 16/5/2026

Tạm giữ 5 đối tượng dùng dao truy đuổi nhau tại quán bia ở Giảng Võ

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Giảng Võ.

08:28 22/5/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/quay-clip-cam-kiem-truy-duoi-doi-thu-roi-dang-tiktok-3-thieu-nien-bi-tam-giu-ar1022496.html

Theo Viên Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

truy đuổi đối thủ Tuyên Quang Hà Giang TikTok TikTok gây rối trật tự công an Hà Giang

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý