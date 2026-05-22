Tạm giữ 5 đối tượng dùng dao truy đuổi nhau tại quán bia ở Giảng Võ

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Giảng Võ.

Trước đó, vào khoảng 16h45 ngày 12/5, tại một quán bia trên phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Trần Quốc Dũng (SN 1980, trú tại Giảng Võ, Hà Nội) đến uống bia, thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên quán gồm: Nguyễn Hữu Đồng (SN 1996, trú tại Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa), Đỗ Văn Luật (SN 1980, trú tại Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình) và Đặng Văn Bình (SN 2000, trú tại Yên Bình, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Trần Quốc Dũng và Đào Thanh Hương tại cơ quan Công an.

Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó Dũng tát vào mặt Đồng, dẫn đến việc các đối tượng xô xát với nhau. Dũng tiếp tục gọi điện cho Đào Thanh Hương (SN 1980, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) đến hỗ trợ.

Khi đến quán, Hương hò hét, chửi bới nhân viên rồi cùng Dũng lấy một con dao bầu đuổi theo Luật khiến anh này bỏ chạy và bị ngã. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Giảng Võ đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ các đối tượng.

Các đối tượng Đỗ Văn Luật, Đặng Văn Bình, Nguyễn Hữu Đồng.

Hiện, Công an phường Giảng Võ củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.