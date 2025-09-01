Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Giới thiệu một số nội dung của Luật tư pháp người chưa thành niên" của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao.

Bảo vệ quyền con người nói chung và người chưa thành niên nói riêng luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên: Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện với nhiều quy định riêng biệt nhằm bảo vệ quyền của người chưa thành niên trong các văn bản như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Trẻ em...; thiết chế Tòa Gia đình và người chưa thành niên được thành lập, cùng với việc đào tạo đội ngũ cán bộ tư pháp chuyên sâu.

Việt Nam cũng đã tham gia một số công ước quốc tế quan trọng như Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, qua đó thể hiện những nỗ lực nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người chưa thành niên.

Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Giới thiệu một số nội dung của Luật tư pháp người chưa thành niên"

Trên cơ sở kế thừa và tiếp thu các thành tựu đã đạt được, Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng; thi hành án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên.

Nhằm giới thiệu tới bạn đọc một số nội dung cơ bản của Luật Tư pháp người chưa thành niên, đặc biệt là các quy định mới, tiến bộ của Luật này so với quy định về tư pháp người chưa thành niên trong văn bản pháp luật giai đoạn trước, Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Giới thiệu một số nội dung của Luật Tư pháp người chưa thành niên" của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao.