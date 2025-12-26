Thư viện 164 tuổi được ví như thế giới Harry Potter

|
Thư viện Đại học trên phố Fiolstræde là một không gian sách khác biệt so với toàn bộ hệ thống thư viện tại thành phố Copenhagen. Thư viện được thiết kế bởi Johan Daniel Herholdt và hoàn thiện vào năm 1861. Nhìn từ bên ngoài thư viện không quá nổi bật so với các tòa nhà được xây dựng từ thế kỷ 19 tại thủ đô Đan Mạch.
|
Tuy nhiên, khi bước vào, một không gian sách rộng lớn mở ra. Với cảm hứng từ phong cách Gothic, nơi đây có một vẻ đẹp huyền bí và tráng lệ. Vì vậy, một số khách du lịch lập tức liên tưởng tới thư viện trường Hogwarts trong series Harry Potter.
|
Điểm nổi bật của thư viện là kết cấu đối xứng trong toàn bộ không gian. Các giá sách chạm tới trần với vô số tác phẩm theo từng chủ đề khác nhau. Theo người trông coi thư viện, trong Thế chiến II, khu vực này không bị tàn phá nhiều bởi bom đạn nên vẻ đẹp của nó vẫn được giữ nguyên vẹn.
|
Các giá sách ở đây được thủ thư phân loại đầy đủ, phần lớn là các sách Khoa học xã hội, Y học và Luật. Những tài liệu này giống như một dữ liệu thô để nhà khoa học có thể tổng hợp và sử dụng trong các nghiên cứu.
|
Nhìn từ bên ngoài, các cuốn sách đã cũ và có dấu hiệu ố vàng nhưng với khí hậu khô và chất liệu giấy tốt, chữ và hình vẽ bên trong vẫn khá rõ ràng.
|
Thư viện không sử dụng quá nhiều đèn, đa phần là ánh sáng tự nhiên chiếu vào từ khung cửa sổ lớn ở các góc phòng và nến đặt ở trên bàn.
|
Thư viện được thiết kế để có thể chứa hết 300.000 cuốn sách, dẫu vậy, không gian này vẫn trở nên quá nhỏ so với số tư liệu thành phố có. Con số này vượt qua cả dự kiến ban đầu của kiến trúc sư Herholdt. Do đó, thanh tra hoàng gia vào cuộc để thực hiện dự án di dời một lượng lớn sách.
|
Năm 2009, thư viện tại phố Fiolstræde buộc phải dừng hoạt động như một phòng đọc chức năng vì cơ sở vật chất đi xuống. Các bộ sách lớn và quan trọng đã được chuyển tới thư viện Black Diamond cách đó khoảng 3 km. Một số khác được chuyển tới thư viện khoa Luật nằm ở khu Studiestræde, Thư viện Gothersgade trong khu KUB City Campus.
|
Đến năm 2023, một thỏa thuận hợp tác mới giữa Thư viện Hoàng gia Đan Mạch và Đại học Copenhagen về khu Fiolstræde đã cho phép mở cửa trở lại tòa nhà. Các kệ sách được lấp đầy bằng những cuốn sách được chọn lọc từ các bộ sưu tập cũ và các nhân viên lại có một lịch trình làm việc thường nhật tại Fiolstræde.
|
Thư viện tại Fiolstræde giờ đây trở thành một không gian trưng bày dành cho người dân và du khách. Những tài liệu có tuổi đời trên một thế kỷ được đặt trên bàn, bên cạnh tiếng Đan Mạch, có nhiều sách được viết bằng tiếng Anh.
|
Một số không gian khác dùng để trưng bày các thành quả nghiên cứu, kỷ vật, tài liệu ghi chép của nhà khoa học trong lĩnh vực y tế.
|
Vì đang trong mùa Noel, lượng du khách có thể tăng lên, phía cuối hành lang thư viện là một cây thông Noel đã được trang trí với nhiều bóng đèn nhỏ.
|
Khi đi đến cuối hành lang, nhìn lên trên, du khách sẽ thấy một ô cửa sổ hoa hồng mang đậm dấu ấn Gothic. Đó là hình hoa huệ (fleur-de-lis) - biểu tượng của ánh sáng, trật tự và sự thuần khiết.
