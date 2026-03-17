Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt tới thăm, làm việc tại Việt Nam

Bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt, Đức - tới thăm Việt Nam, làm việc với đại diện các lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam trong ngày 17/3.

Buổi thăm và làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có sự tham dự của ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đoàn Thái Hà Books, đại diện là CEO của đơn vị - ông Nguyễn Mạnh Hùng - đã kết nối trao đổi, phiên dịch các thảo luận quan trọng.

Ông Phạm Tuấn Long và bà Nguyễn Thị Mai Hương chào mừng bà Claudia Kaiser tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của bà và Ban tổ chức Hội sách Frankfurt trong nhiều năm qua khi Việt Nam luôn có gian hàng tại Frankfurt BookFair.

Buổi thăm và làm việc của bà Claudia Kaiser - Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt - tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Ảnh: Thái Hà Books.

Ông Phạm Tuấn Long khẳng định lĩnh vực văn hóa đang ngày càng được Chính phủ, Đảng và Nhà nước quan tâm. Ông khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự Frankfurt BookFair 2026. Đặc biệt, năm nay Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ đẩy mạnh truyền thông hình ảnh của Văn Miếu - Quốc Tử Giám tại hội sách quốc tế nhân kỷ niệm 950 năm khởi dựng Văn Miếu.

Về phía đại diện Frankfurt BookFair - bà Claudia Kaiser khẳng định luôn hỗ trợ hết mình cho hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc tại Hà Nội và Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn Việt Nam tham gia hội sách hàng năm. Đồng thời, bà cũng đề xuất việc đặt văn phòng đại diện của Hội sách tại Hà Nội; mở lại các khóa đào tạo chuyên môn cho biên tập viên, chuyên viên xuất bản tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Hội Xuất bản Việt Nam, PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam và ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch Hội - đã đón tiếp và Claudia Kaiser và đoàn tham dự.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn khẳng định Việt Nam đang tập trung vào xây dựng công nghiệp văn hóa, trong đó, xuất bản được ưu tiên tạo nhiều điều kiện, cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - đón tiếp bà Claudia Kaiser. Ảnh: Thái Hà Books.

Thảo luận về các hoạt động tiềm năng Việt Nam có thể thực hiện tại hội sách quốc tế, ông Phạm Minh Tuấn chia sẻ về việc sử dụng chất liệu giấy dó truyền thống để in sách, làm quà tặng và quảng bá tại hội sách. Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam kỳ vọng công nghệ sẽ giúp đưa những cuốn sách tới độc giả một cách sinh động và hiệu quả hơn.

Cũng trong ngày 17/3, ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn Thái Hà Books đã dẫn bà Claudia Kaiser thăm không gian Phố sách 19/12 tại Hà Nội.

Ngày 18/3, bà Claudia Kaiser sẽ tiếp tục làm việc với một số cơ quan quản lý, đơn vị xuất bản, phát hành tại Hà Nội. Ngày 19/3, đoàn công tác sẽ vào TP.HCM để thực hiện các kế hoạch theo chương trình làm việc.