Tặng lịch 2026 cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo

Chiều 10/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và các nhà xuất bản tổ chức buổi trao tặng lịch blốc, lịch bàn cho các đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo.

Tới dự buổi trao tặng có Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Phạm Minh Tuấn, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên, cùng đại biểu chỉ huy các cơ quan của Bộ đội Biên phòng, nhiều cán bộ công tác trong cơ quan, đơn vị về xuất bản, các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Tại buổi lễ, đoàn đại biểu đã trao tặng lịch blốc năm 2026 cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Ảnh: Thụy An.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng Lịch bàn tuần năm 2026 với chủ đề "Việt Nam đổi mới sáng tạo - Khởi tạo tương lai số" do Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) xuất bản và phát hành. Ấn phẩm ý nghĩa này được thực hiện có sự tham gia đồng hành của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Ảnh: Thụy An.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn chia sẻ rằng những người làm công tác lý luận, xuất bản, báo chí luôn luôn quan tâm, đồng hành, gắn bó với sự trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có Bộ đội Biên phòng. Ông Phạm Minh Tuấn mong muốn gửi gắm tình cảm, sự trân trọng, động viên tới các chiến sĩ đang công tác ở biên giới, hải đảo.

Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cũng hy vọng lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Hội Xuất bản Việt Nam phát triển văn hóa đọc ở vùng biên giới, vùng biên cương của Tổ quốc. Ông Phạm Minh Tuấn chia sẻ rằng Hội Xuất bản luôn sẵn lòng cung cấp thêm nhiều đầu sách, tư liệu học tập, các thiết bị đọc điện tử... để hỗ trợ các chương trình của Bộ đội Biên phòng, cùng nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Ảnh: Thụy An.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm đã chúc lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn có "tinh thần trí thép" để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.

"Buổi trao tặng lịch hôm nay không chỉ đơn thuần là một buổi trao tặng một ấn phẩm văn hóa đón xuân, mà còn là sự trao gửi tình cảm, niềm tri ân, tin yêu của nhân dân cả nước, của người làm công tác văn hóa tới các cán bộ chiến sĩ. Mỗi một tờ lịch là một lời chúc bình an, mỗi một cuốn lịch là nhịp cầu nối hậu phương với tiền tuyến, là sự chia sẻ ấm áp của đất liền với nơi đầu sóng ngọn gió", ông Phan Tâm nói.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc lan tỏa văn hóa đọc thông qua các tủ sách, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách & Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Ông Phan Tâm mong muốn trong thời gian tới có thể mở rộng hệ thống tủ sách, thư viện tại các đồn, trại, đa dạng hóa hình thức sách để sách dễ tiếp cận các chiến sĩ, cán bộ, người dân, để mỗi chiến sĩ là một đại sứ phát triển văn hóa đọc, để đồn biên phòng là những hạt nhân tri thức.

Ảnh: Thụy An.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gửi lời cảm ơn tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam vì món quà ý nghĩa. Trung tướng đồng tình rằng cần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt tại vùng biên cương của Tổ quốc. Trung tướng cho biết các đồn biên phòng hiện nay được xác định là điểm sáng văn hóa ở biên giới, luôn có các tủ sách phục vụ cán bộ, chiến sĩ, quần chúng.