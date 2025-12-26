Hội Xuất bản Việt Nam tặng sách, lịch bàn tới cán bộ chiến sĩ Hải quân

Chiều 25/12, tại Hải Phòng, Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng lịch blốc, lịch bàn 2026 và sách cho cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân.

Đại diện Cục Chính trị Hải quân và đại diện Hội Xuất bản Việt Nam trong buổi làm việc chiều 25/12. Ảnh: Việt Hà.

Tham dự buổi lễ có đại diện các phòng ban chức năng cơ quan Cục Chính trị Hải quân; đại diện Văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam; Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Trung tâm Phát triển văn hóa đọc và kinh tế xuất bản…

Ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc chiều 25/12. Ảnh: Việt Hà

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam - nhấn mạnh: “Trong những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam vẫn nỗ lực giữ vững ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức xuất bản phẩm, góp phần lan tỏa tri thức, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong xã hội. Việc trao tặng lịch blốc, lịch bàn cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân là một hoạt động mang tính truyền thống, thể hiện trách nhiệm xã hội và tình cảm của ngành Xuất bản đối với lực lượng vũ trang, đặc biệt là những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.”

Ông Đỗ Quang Dũng cho biết, nhiều năm qua, các nhà xuất bản đã chú trọng xuất bản những ấn phẩm về biển đảo, biên giới, trong đó có các bộ lịch với chủ đề xuyên suốt khẳng định chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đồng thời, Hội Xuất bản Việt Nam cam kết sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Quân chủng Hải quân. Hội sẽ nỗ lực mang thêm nhiều nguồn tri thức quý giá đến với biển đảo, để văn hóa đọc thực sự trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải Quân phát biểu tại buổi làm việc chiều 25/12. Ảnh: Việt Hà

Tại buổi làm việc, Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn - Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải Quân - nhấn mạnh vai trò của văn hóa đọc trong đời sống tinh thần của bộ đội Hải quân. Trong điều kiện công tác đặc thù, xa đất liền, việc tiếp cận các ấn phẩm văn hóa, sách báo giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn xác định rõ trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. Những món quà văn hóa như lịch blốc, lịch bàn mang ý nghĩa tinh thần rất sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của hậu phương đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo và các đơn vị xa đất liền”, Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn bày tỏ sự cảm kích.

Đại diện Hội Xuất bản Việt Nam tặng lịch, sách và các ấn phẩm tới đại diện Cục Chính trị Hải quân. Ảnh: Việt Hà.

Tại buổi trao tặng, đại diện Hội Xuất bản Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành là Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Vietel) và các nhà xuất bản đã trao tặng 570 cuốn lịch blốc và 1.000 cuốn lịch bàn năm 2026 tới đại diện Quân chủng Hải quân.

Đây là các ấn phẩm văn hóa mang ý nghĩa tinh thần được được thiết kế tinh tế, thể hiện sự tri ân và tình cảm của những người làm công tác xuất bản đối với lực lượng đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.