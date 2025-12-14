Hội nghị Chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội đồng Chung khảo trong việc đánh giá và đưa ra quyết định về các tác phẩm được giải. Ông Phạm Minh Tuấn cho rằng dù mỗi chuyên gia có góc nhìn riêng, nhưng mục tiêu chung là các cuốn sách đoạt giải phải đáp ứng các tiêu chí và mục đích của giải thưởng đã được Chính phủ phê duyệt.