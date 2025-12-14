|
Chiều 14/12, Hội nghị Chung khảo Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII diễn ra tại Hà Nội. Giải thưởng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, điều hành; Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện.
|
PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội đồng Chung khảo trong việc đánh giá và đưa ra quyết định về các tác phẩm được giải. Ông Phạm Minh Tuấn cho rằng dù mỗi chuyên gia có góc nhìn riêng, nhưng mục tiêu chung là các cuốn sách đoạt giải phải đáp ứng các tiêu chí và mục đích của giải thưởng đã được Chính phủ phê duyệt.
|
Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - nêu ra những thay đổi trong cơ cấu giải thưởng của cuộc thi. Ông Nguyễn Nguyên cho rằng Hội đồng Chung khảo cần cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình chấm giải để đảm bảo chất lượng và giá trị của các tác phẩm đoạt giải, đồng thời đảm bảo sự hài hòa giữa các mảng sách.
|
Ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Sách Quốc gia - báo cáo kết quả chấm của các tiểu ban Hội đồng Sơ khảo và các thành viên Hội đồng Chung khảo. Theo đó, năm nay, số sách tham dự Giải là 397 tên sách và bộ sách, gồm 512 cuốn (nhiều hơn 25 tên sách và bộ sách, 57 cuốn sách so với Giải năm ngoái).
|
Thành viên Hội đồng Chung khảo là các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực đã tham gia chấm giải. Trước đó, Hội đồng Sơ khảo đã chấm giải gồm 5 tiểu ban, chia theo thể loại, chủ đề sách: Sách Chính trị, Kinh tế, Khoa học xã hội và Nhân văn; Sách Giáo dục, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, đổi mới sáng tạo; Sách Văn hóa, Văn học, Nghệ thuật; Sách Thiếu niên, Nhi đồng; Sách được bạn đọc yêu thích.
|
Căn cứ kết quả của Hội đồng Sơ khảo, thành viên Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thảo luận chấm và bầu chọn các tác phẩm để đề cử sách đoạt giải. Theo ông Đỗ Quang Dũng, các tác phẩm năm nay đa dạng về thể loại, nội dung phong phú, có tính đa ngành, phản ánh kịp thời thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... của đất nước.
|
TS Lê Minh Nghĩa, thành viên Hội đồng Chung khảo cho biết để chọn ra những cuốn sách xứng đáng, có sức lan tỏa, có tính chuyên môn cao, các chuyên gia từ mỗi tiểu ban đã thảo luận sôi nổi, xem xét chấm giải kỹ lưỡng.
|
Các chuyên gia đều đồng tình rằng cuốn sách đoạt giải cần có sức lan tỏa lớn tới cộng đồng, mang những giá trị phổ quát. Trong ảnh, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - đang lựa chọn tác phẩm để đề cử cho giải thưởng.
|
PGS.TS Trần Đức Cường đánh giá chất lượng sách dự giải năm nay tốt hơn năm ngoái, các tác phẩm thể hiện sự đầu tư nghiên cứu của các tác giả, số lượng sách tham gia giải nhiều hơn. PGS.TS Trần Đức Cường cho rằng Hội đồng chấm giải đã làm việc rất nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, nhằm chọn ra cuốn sách xứng đáng nhất đoạt giải. Dự kiến, lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia diễn ra vào tháng 1/2026.
