Trưng bày nhiều đầu sách được bạn đọc yêu thích

Nhiều cuốn sách được đề cử ở hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích" của Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay và sách đạt giải các năm trước đang được trưng bày tại Hà Nội.

Nhằm lan tỏa tinh thần đọc sách và giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu đến với công chúng, không gian Thư quán The Wiselands Coffee, Hạ Hồi, Hà Nội tổ chức trưng bày các cuốn sách thuộc hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích" của Giải thưởng Sách Quốc gia. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đồng hành cùng Giải Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Theo đó, tại không gian tầng 1 của Thư quán, các cuốn sách đặt trong bàn kính là các cuốn sách được đề cử bạn đọc yêu thích nhất năm nay. Sách đạt Giải thưởng Sách Quốc gia các năm trước cũng được trưng bày trên tủ kính. Bạn đọc có thể tự do mượn đọc các cuốn sách này tại Thư quán.

Các sách trưng bày đều là sách có giá trị nội dung cao. Một số đầu sách bạn đọc khó tìm mua ở bên ngoài vì số lượng bản in sách không lớn.

Sách đạt giải Sách Quốc gia các năm trước được trưng bày tại tủ kính. Ảnh: Thúy Hạnh.

Sách Quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành, với sự phối hợp thực hiện của Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Hoạt động trưng bày tại The Wiselands Coffee được xem như bước tiếp nối của nỗ lực kéo gần khoảng cách giữa độc giả và những cuốn sách được vinh danh. Theo chia sẻ từ chị Nguyễn Thanh Huyền - đại diện The Wiselands Coffee - mô hình trưng bày sách được đề cử, sách đạt giải Sách quốc gia các năm đã thực hiện từ vài năm nay. "Dù người đọc hiện nay có thể đặt sách online, một không gian thực tế để bạn đọc 'chạm' vào sách vẫn có vai trò quan trọng", chị Huyền cho biết.

Những năm trước, các sách trưng bày thường được đặt trong không gian tầng 3 của Thư quán, là một không gian kín. Nhưng năm nay, PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - đã đề xuất Thư quán đưa sách xuống tầng trệt, mở cửa hoàn toàn cho công chúng, để ai cũng có thể tiếp cận, trò chuyện về các cuốn sách.

Sách được trưng bày trên tủ sách tại không gian tầng 1 của The Wiselands Coffee. Ảnh: Thúy Hạnh.

Không gian trưng bày sách tại The Wiselands Coffee được sắp đặt theo từng nhóm chủ đề: từ lịch sử, văn hóa, khoa học, đến văn học thiếu nhi và sách kỹ năng, phản ánh phần nào bức tranh đa dạng của ngành xuất bản Việt Nam trong năm qua. Mỗi cuốn sách không chỉ là một ứng viên tiềm năng cho Giải Sách quốc gia năm nay, mà còn là kết tinh của công sức, tâm huyết của tác giả, nhà xuất bản, biên tập viên và đội ngũ làm sách.

Hoạt động trưng bày sách là một nỗ lực của Hội Xuất bản Việt Nam và The Wiselands Coffee, với mong muốn góp phần đưa những cuốn sách giá trị tiếp cận được đông đảo bạn đọc.