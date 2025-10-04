Đoàn đại biểu NXB Chính trị quốc gia Sự thật thăm và làm việc tại Lào

Thực hiện thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa hai nhà xuất bản, nhận lời mời của Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào, đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã sang thăm và làm việc tại Lào từ 29/9 đến 3/10.

Tại cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do ông Võ Văn Bé - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào do ông Xaynhạphon Anụlạt - Giám đốc, Tổng biên tập làm Trưởng đoàn, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nhà xuất bản trong thời gian qua và trao đổi về các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Đoàn đại biểu Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào. Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Sau nhiều năm xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, toàn diện, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã thiết lập mối quan hệ hợp tác gắn bó, bền chặt với Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào. Nhiều xuất bản phẩm có giá trị của Việt Nam đã được lựa chọn và tổ chức biên dịch, xuất bản sang tiếng Lào, góp phần tích cực vào việc củng cố, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (trên cơ sở đề nghị của Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào), từ năm 2018 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào cũng như các cơ quan khác của Lào để lựa chọn những đầu sách lý luận chính trị tiêu biểu, có giá trị của Việt Nam để biên dịch, xuất bản bằng tiếng Lào, cung cấp cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội Lào làm tài liệu tham khảo, học tập kinh nghiệm.

Ông Xaynhạphon Anụlạt - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào và ông Võ Văn Bé - Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký biên bản làm việc. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Tính riêng trong giai đoạn 2023 - 2025, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản 50 đầu sách tiếng Lào, trong đó có bộ sách quý Tuyển tập Cayxỏn Phômvihản (4 tập). Các sách xuất bản đã cung cấp nguồn thông tin chính thống, tin cậy, bảo đảm tính khách quan, khoa học, cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, thực tiễn đổi mới ở Việt Nam và bối cảnh quốc tế; bám sát nhu cầu tham khảo, học tập, nghiên cứu của bạn đọc Lào, được cán bộ và đảng viên Lào nhiệt tình đón nhận.

Cũng tại cuộc hội đàm, ông Võ Văn Bé đã thông báo cho Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào về tiến độ biên dịch, hiệu đính, thẩm định và xuất bản sách tặng Lào năm 2025, đồng thời đề nghị Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm định, hiệu đính bản dịch để 15 đầu sách dịch sang tiếng Lào năm 2025 bảo đảm tiến độ và chất lượng xuất bản.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Lào, Đoàn đại biểu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bộ Văn hóa và Du lịch Lào và một số cơ quan, đơn vị của Lào.