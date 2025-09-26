Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội thu hút gần 50 quốc gia tham dự

"Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội" lần thứ nhất diễn ra từ 3-5/10, gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim... và nhiều hoạt động văn hóa khác.

Chiều 26/9 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về Chương trình Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Tham dự buổi họp báo có Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cho biết Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là sáng kiến quan trọng tôn vinh, phát huy vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững, là cầu nối gắn kết các quốc gia, các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…, chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Thúy Hạnh.

Đến ngày 25/9, đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự Chương trình Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, bao gồm 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật quốc tế từ trong và ngoài nước, 12 đơn vị tham gia giới thiệu sách, 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim…

Chương trình Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất tổ chức từ ngày 3/10-5/10 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội). Trong đó, Lễ khai mạc tổ chức ngày 3/10, các sự kiện trong khuôn khổ chương trình bao gồm: ngày hội Văn hóa Thế giới, triển lãm Con đường Văn hóa, show thời trang Bước chân di sản, chương trình ẩm thực quốc tế, chương trình chiếu phim, chương trình dân vũ quốc tế, chương trình mỹ thuật quốc tế, chương trình trang phục quốc tế, lễ hội áo dài, ngày hội sách quốc tế và các hoạt động phụ trợ liên quan.

Tại sự kiện này, trong không gian Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, các nền văn hóa tại tất cả 5 châu lục trên thế giới hội tụ, giới thiệu về tinh hoa văn hóa của dân tộc mình. Các đại diện quốc tế được tự do lựa chọn những nét đặc sắc trong văn hóa nước mình để mang tới lễ hội.

Website sự kiện cập nhật liên tục các thông tin mới. Ảnh: Lễ hội Văn hóa Thế giới.

Về phía Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết trong sự kiện đầu tiên này, thành phố Hà Nội đại diện đất nước chuẩn bị giới thiệu với bạn bè quốc tế nét văn hóa của Việt Nam. Các nội dung được lựa chọn đều mang tính hồn cốt của dân tộc, của thủ đô. Ông Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện văn hóa đối ngoại này, muốn biến nó trở thành một thương hiệu của thủ đô Hà Nội, của nền văn hóa Việt.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hy vọng lễ hội có thể là nơi hội tụ các nền văn hóa thế giới, trở thành trung tâm kết nối toàn cầu. Ông Lê Hải Bình khẳng định lễ hội thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết cùng phát triển. Đây cũng là thông điệp mà Việt Nam, đại diện là thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình - muốn gửi đến bạn bè quốc tế.

Mọi thông tin về lễ hội văn hóa được cập nhật liên tục trên website https://worldculturefestival.vn/ hoặc fanpage World Culture Festival 2025. Không gian sự kiện cũng được số hóa trên trang thông tin để khán giả có thể tham gia và chiêm ngưỡng từ xa trên thiết bị điện tử.