Lọt vào chung khảo Giải thưởng Booker 2025 là 6 tiểu thuyết từ các tác giả đa dạng quốc tịch, khai thác những khía cạnh tinh tế của đời sống trong bối cảnh đa văn hóa.

Danh sách chung khảo rút gọn từ danh sách sơ khảo 13 tác phẩm, chọn từ 153 tác phẩm dự thi. Trong sáu tác giả vào chung khảo Giải thưởng Booker 2025, năm người đã có trên năm cuốn sách xuất bản. Riêng Kiran Desai trở lại với tiểu thuyết thứ ba. Danh sách được công bố vào hôm 23/9 trong một sự kiện tại Royal Festival Hall ở London.

6 tác phẩm lọt vào chung khảo Booker 2025. Ảnh: Booker Prize Foundation.

Gần 700 trang The Loneliness of Sonia and Sunny (tạm dịch: Nỗi cô đơn của Sonia và Sunny) được nhà văn người Ấn Độ Kiran Desai thai nghén trong 20 năm. Câu chuyện theo chân hai người Ấn nhập cư vào Mỹ. Họ tình cờ gặp gỡ trên một chuyến tàu ở quê hương, và cuộc gặp ươm mầm một mối tình say đắm. Bối cảnh trải dài từ năm 1996 đến 2002, cuốn sách được đánh giá là "một thiên tiểu thuyết về tình yêu và gia đình, về Ấn Độ và Mỹ, về truyền thống và hiện đại". Kiran Desai từng giành giải Booker 2006 với tiểu thuyết Di sản của mất mát.

Audition (tạm dịch: Buổi thử vai) dài 200 trang của nhà văn người Mỹ gốc Nhật Katie Kitamura xoay quanh một nữ diễn viên đang trong quá trình diễn tập cho vở kịch The Opposite Shore. Vào giờ ăn trưa, cô gặp một chàng trai tên Xavier, sau đó nhiều lần nhận mình là con trai cô. Nhưng cô cho chuyện đó là bất khả. Hội đồng Booker nhận định tiểu thuyết này "hân hoan, xao động", khiến ta tự vấn mình có thực sự hiểu những người thân yêu.

Flashlight (tạm dịch: Đèn pin) dài hơn 400 trang của Susan Choi, tác giả người Mỹ có cha người Hàn và mẹ người Do Thái, là một tiểu thuyết bối cảnh trải dài từ ngoại ô nước Mỹ đến Bắc Triều Tiên. Cuốn sách "khai thác những chất vấn về ký ức, ngôn ngữ và danh tính" thông qua câu chuyện của một gia đình bị cuốn vào những xoay vần của lịch sử thế kỷ 20.

Flesh (tạm dịch: Nhục thể) gần 400 trang của nhà văn người Anh - Hungary David Szalay, kể về hành trình Istvan, từ một thiếu niên e dè, nhút nhát sống trong nhà ở xã hội ở Hungary, vươn lên tầng lớp thượng lưu thu nhập top 1% ở châu Âu với nhiều bước ngoặt trong cuộc đời: là người thứ ba xen vào một cuộc hôn nhân khiến cậu nhận kết cục phải đến trại giáo dưỡng rồi tham chiến ở Iraq, khi trở về làm bảo vệ rồi thành tài xế cho một gia đình giàu có ở London... David Szalay từng lọt vào chung khảo Booker 2006 với tập truyện ngắn All That Man Is.

The Rest of Our Lives (tạm dịch: Phần còn lại đời ta) dài 240 trang của tác giả người Anh-Mỹ Benjamin Markovits kể về một giáo sư tuổi trung niên quyết định rời bỏ người vợ ngoại tình ngay sau khi cô con gái út vừa tròn 18 tuổi. Trên đường đưa con gái đến Pittsburgh, ông nhớ đến lời tự hứa kia và cứ thế lái xe xuôi về miền Tây, bắt đầu một "hành trình đáng nhớ".

The Land in Winter (tạm dịch: Miền đất mùa đông) gần 400 trang của Andrew Miller kể câu chuyện diễn ra trong mùa đông khắc nghiệt khoảng từ tháng 12/1962 đến tháng 2/1963 ở một miền nông thôn nước Anh, khám phá "cái vi tế trong đời sống nội tâm của hai cặp vợ chồng", từ đó khắc họa các khía cạnh phức tạp của hôn nhân. Andrew Miller từng lọt vào chung khảo Booker 2001 với tiểu thuyết Oxygen.

6 tác giả lọt vào chung khảo Giải thưởng Booker 2025 (từ trái qua, trên xuống): Kiran Desai, Ben Markovits, Katie Kitamura, David Szalay, Andrew Miller và Susan Choi. Ảnh: PR/Guardian.

Chủ tịch hội đồng giám khảo năm nay là nhà văn người Ireland Roddy Doyle, ông đoạt giải Booker năm 1993 cho tiểu thuyết Paddy Clarke Ha Ha Ha. Roddy Doyle nhận xét các tác giả lọt vào chung khảo "hoàn toàn làm chủ vốn liếng tiếng Anh, nhịp điệu và chuyên môn của mình" từ đó tạo nên những cuốn sách "đẹp đẽ và nhân văn".

Các thành viên còn lại trong hội đồng là tiểu thuyết gia người Nigeria Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, từng lọt vào sơ khảo Booker 2023 với A Spell of Good Things; diễn viên, nhà sản xuất và nhà xuất bản Sarah Jessica Parker; nhà văn, phát thanh viên và nhà phê bình văn học Chris Power; và tác giả Kiley Reid, tác giả lọt sơ khảo Booker 2020 với tiểu thuyết đầu tay Such a Fun Age.

Giải thưởng Booker trao thường niên, thành lập năm 1969. Từ năm 2014, giải thưởng mở rộng đối tượng, không giới hạn cho tác giả sinh ra tại Anh, Ireland, Khối thịnh vượng chung và Zimbabwe mà cho tất cả tác phẩm viết bằng tiếng Anh đã xuất bản tại Anh hoặc Ireland.

Mỗi tác giả lọt vào chung khảo nhận được 2.500 bảng Anh (90 triệu VND) và một ấn bản sách đóng bìa đặc biệt. Người chiến thắng Giải thưởng Booker 2025 sẽ được công bố tại một buổi lễ ở London vào ngày 10/11. Tác giả chiến thắng sẽ nhận được 50.000 bảng Anh (1,7 tỷ VND). Booker đưa tác phẩm đến độc giả toàn cầu, giúp nhà văn nâng cao tên tuổi và doanh số phát hành.