6 tác phẩm lọt chung khảo Booker Quốc tế 2025

6 tác phẩm lọt vào chung khảo giải Booker Quốc tế 2025 đều do các nhà xuất bản độc lập quy mô nhỏ phát hành.

Ngày 8/4, Ban tổ chức Giải Booker Quốc tế công bố 6 tác phẩm lọt vào chung khảo năm nay (danh sách rút gọn), chọn từ 13 tác phẩm ở sơ khảo. Tất cả đều do các nhà xuất bản độc lập phát hành và đều là sách mỏng, 4/6 cuốn dưới 200 trang.

6 tác phẩm lọt vào chung khảo giải Booker Quốc tế 2025. Ảnh: Yuki Sugiura/Booker Prize Foundation.

Bản dịch Perfection từ nguyên tác tiếng Italy của Vincenzo Latronico đánh dấu lần thứ ba dịch giả người Anh Sophie Hughes lọt vào chung khảo giải thưởng, lập kỷ lục là người vào sơ khảo và chung khảo nhiều lần nhất. Cuốn tiểu thuyết là một "biên niên sử về Berlin đương đại... cho thấy cách mà một dạng toàn cầu hóa nhất định khiến con người mất gắn kết với môi trường xung quanh".

Nhà văn Nhật Bản Hiromi Kawakami, nổi tiếng với tiểu thuyết Strange Weather in Tokyo, được đề cử cho tập truyện Under the Eye of the Big Bird, do Asa Yoneda dịch. Nhà văn Đan Mạch Solvej Balle và dịch giả người Scotland Barbara J Haveland được đề cử với tác phẩm On the Calculation of Volume I, phần đầu trong bộ bảy tiểu thuyết có nhân vật chính Tara bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian.

“Những cuốn sách mang tính khai phóng tư duy này đặt ra câu hỏi về điều đang chờ đợi chúng ta, cách chúng ta tiếc thương, tôn thờ hay sinh tồn”, nhà văn và chủ tịch hội đồng giám khảo Max Porter chia sẻ. “Chúng đưa ra những câu trả lời phức tạp, khi thì bi quan, lúc lại tràn trề hy vọng. Cùng nhau, các cuốn sách tạo nên một lăng kính kỳ diệu về trải nghiệm nhân sinh - từ cái gây rùng mình đến khoảnh khắc đẹp đến nao lòng”.

Small Boat do Helen Stevenson dịch từ tiếng Pháp được Vincent Delecroix viết trong ba tuần, dựa trên tài liệu về sự kiện có thật vào tháng 11/2021 khi một xuồng chở người di cư từ Pháp sang Anh bị lật giữa eo biển Manche, khiến 27 người thiệt mạng.

Lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng có tác phẩm dịch từ tiếng Kannada - ngôn ngữ hàng chục triệu người sử dụng, chủ yếu tại bang Karnataka ở miền nam Ấn Độ - có mặt trong danh sách rút gọn: Heart Lamp của Banu Mushtaq, do Deepa Bhasthi chuyển ngữ. Sách gồm 12 truyện ngắn được xuất bản trong giai đoạn 1990-2023, khắc họa đời sống thường nhật của phụ nữ và trẻ em gái trong các cộng đồng Hồi giáo tại miền nam Ấn Độ.

Khép lại danh sách rút gọn là A Leopard-Skin Hat của Anne Serre, Mark Hutchinson dịch từ tiếng Pháp. Sách kể về một phụ nữ mắc chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng, được tác giả viết trong vòng sáu tháng sau khi em gái cô tự sát.

Thành lập vào năm 2005, Giải thưởng Booker Quốc tế ban đầu được trao cho tác giả nhằm vinh danh toàn bộ văn nghiệp của họ. Từ năm 2016, giải thưởng chuyển sang trao cho tác phẩm cụ thể - cuốn sách được dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Anh hoặc Ireland trong 12 tháng trước đó.

Những tác giả từng đoạt giải trước đây có Han Kang, Olga Tokarczuk và Lucas Rijneveld. Giải thưởng năm ngoái thuộc về Kairos của Jenny Erpenbeck, do Michael Hofmann dịch từ tiếng Đức.

Giải thưởng trị giá 50.000 bảng Anh sẽ được chia đều cho tác giả và dịch giả chiến thắng. Lễ trao giải diễn ra tại Bảo tàng Tate Modern, London vào ngày 20/5.