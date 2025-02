Sách Han Kang vắng mặt trong chung khảo Booker

13 tác phẩm lọt vào danh sách dài giải Booker Quốc tế 2025 đều từ những tác giả lần đầu được đề cử và hầu hết của nhà xuất bản độc lập. Tiểu thuyết của Han Kang vắng mặt.

13 cuốn sách trong danh sách dài giải Booker Quốc tế 2025. Ảnh: Yuki Sugiura/Booker Prize Foundation.

Danh sách chung khảo (danh sách dài, longlist) giải Booker Quốc tế năm nay gây chú ý với những cái tên mới và độ "tinh gọn" của những cuốn sách.

Cả 13 nhà văn trong danh sách đều được đề cử lần đầu tiên. Song dịch giả Sophie Hughes thì phá kỷ lục khi được đề cử lần thứ năm, với tác phẩm Perfection của Vincenzo Latronico, dịch từ tiếng Italy.

12 trong số 13 tác phẩm đến từ các nhà xuất bản độc lập. Và 12 trong 13 tác phẩm có độ dài dưới 200 trang. Ngoại lệ là Solenoid dài 627 trang của nhà văn người Romania Mircea Cartarescu - nhiều năm liền được giới chuyên môn đánh giá có tiềm năng giành Nobel; do Sean Cotter dịch. Cuốn sách là suy ngẫm của một giáo viên về cuộc sống, gia đình và những giấc mơ đáng sợ của mình.

Những tác phẩm còn lại trong danh sách là: The Book of Disappearance (Ibtisam Azem, Sinan Antoon dịch từ tiếng Ả Rập), On the Calculation of Volume I (Solvej Balle; Barbara J. Haveland dịch từ tiếng Đan Mạch), There’s a Monster Behind the Door (Gaëlle Bélem; Karen Fleetwood và Laëtitia Saint-Loubert dịch từ tiếng Pháp), Reservoir Bitches (Dahlia de la Cerda; Julia Sanches và Heather Cleary dịch từ tiếng Tây Ban Nha), Small Boat (Vincent Delecroix; Helen Stevenson dịch từ tiếng Pháp);

Hunchback (Saou Ichikawa; Polly Barton dịch từ tiếng Nhật), Under the Eye of the Big Bird (Hiromi Kawakami; Asa Yoneda dịch từ tiếng Nhật), Eurotrash (Christian Kracht; Daniel Bowles dịch từ tiếng Đức), Heart Lamp (Banu Mushtaq, Deepa Bhasthi dịch từ tiếng Kannada), On a Woman’s Madness (Astrid Roemer, Lucy Scott dịch từ tiếng Hà Lan), A Leopard-Skin Hat (Anne Serre, Mark Hutchinson dịch từ tiếng Pháp).

Han Kang, chủ nhân Nobel Văn chương 2024, tạo sự chú ý với tiểu thuyết mới dịch sang tiếng Anh We Do Not Part. Tuy nhiên tác phẩm không vào chung khảo Booker. Ảnh: Reuters.

Tác phẩm gần nhất dịch sang tiếng Anh của chủ nhân Văn chương Nobel 2024 Han Kang, tiểu thuyết We Do Not Part (tạm dịch: Lời từ biệt không nói; dịch giả: e. yaewon và Paige Aniyah Morris) được báo giới Anh ngữ khen ngợi. Song cuốn sách không lọt vào danh sách. Han Kang từng chiến thắng giải Booker Quốc tế năm 2016 với The Vegetarian (Người ăn chay), do Deborah Smith dịch.

Max Porter, chủ tịch hội đồng giám khảo năm nay, cho biết lựa chọn trên không phải vì "sự mất tập trung dự trước" ở độc giả mà 13 tác phẩm này là những cuốn sách hay nhất hội đồng đã đọc. "Một số cuốn không có lấy một từ nào thừa", Porter nói.

Được thành lập vào năm 2005, Giải thưởng Booker Quốc tế ban đầu được trao cho tác giả nhằm vinh danh toàn bộ văn nghiệp của họ. Từ năm 2016, giải thưởng chuyển sang trao cho tác phẩm cụ thể - cuốn sách được dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Anh hoặc Ireland trong 12 tháng trước đó. Giải thưởng năm ngoái thuộc về Kairos của Jenny Erpenbeck do Michael Hofmann dịch từ tiếng Đức.

Giải thưởng trị giá 50.000 bảng Anh sẽ được chia đều cho tác giả và dịch giả chiến thắng. Danh sách rút gọn gồm sáu tác phẩm sẽ được công bố ngày 8/4 và người chiến thắng sẽ được công bố tại buổi lễ ở Bảo tàng Tate Modern, London vào ngày 20/5.