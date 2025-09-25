Hương vị tứ phương trên đất kinh kỳ

Trong cuốn tạp văn “Hà Thành hương xưa vị cũ: Tập 3 - Đặc sản bốn phương hội tụ”, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung đã đưa hương vị tứ phương đất nước nhập vào văn hóa ẩm thực Hà Nội.

Sách Hà Thành hương xưa vị cũ: Tập 3 - Đặc sản bốn phương hội tụ.

Tiếp nối hai tập sách Hà Thành hương xưa vị cũ (tập 1: Ký ức từ căn bếp, tập: 2 Món ngon từ làng ra phố), nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung đã cho ra mắt tập 3 của bộ sách này. Tuy nhiên, lần này, tác giả đã giới thiệu về ẩm thực của Hà Nội theo một cách khác.

Hà thành hương xưa vị cũ của nhà báo Vũ Tuyết Nhung là bộ sách khảo cứu chi tiết, tỉ mỉ về các món ăn đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ. Không giống như những cuốn sách viết về ẩm thực Hà Nội khác (người viết thường là người thưởng thức các món ăn), bộ sách được viết theo cách riêng của một người phụ nữ gốc phố cổ Hà Nội am hiểu nữ công gia chánh (biết tự tay làm ra, mua sắm, nấu nướng, bày biện hàng ngày).

Ở tập 1: Ký ức từ căn bếp, nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung đưa chúng ta đến với không gian căn bếp của phố cổ, nơi chứa đựng những kỷ vật, những nếp cũ, người xưa ở phố cổ; nơi bày biện những món ngon trong bữa cơm thường nhật, ngày giỗ và đặc biệt là cỗ Tết; hình ảnh của những người phụ nữ phố cổ khéo léo, tận tình và dồn hết yêu thương vào từng món ăn nơi căn bếp nhỏ…

Sang đến tập 2: Món ngon từ làng ra phố, tác giả đi sâu hơn vào mô tả từng món ăn gắn liền với Hà Nội xưa, những đặc sản của từng vùng dường như đã bị quên lãng. Tác giả dẫn dắt người đọc thưởng thức những đặc sản mà mình đã trải nghiệm, từ món chính đến món ăn vặt, theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông… Đồng thời, tác giả cũng bổ sung nhiều ảnh món ăn do bà tự làm theo đúng hương vị xưa cũ.

Tác giả Vũ Thị Tuyết Nhung và bộ sách Hà Thành hương xưa vị cũ. Ảnh: TTTB.

Nếu trong hai tập đầu của Hà thành hương xưa vị cũ, tác giả đưa ta đi dạo quanh “Hà Nội băm sáu phố phường” để thưởng thức ẩm thực Thăng Long - Hà Nội, thì trong tập 3: Đặc sản bốn phương hội tụ, tác giả lại “xê dịch” cùng độc giả ra bốn phương, phát hiện và chia sẻ văn hóa ẩm thực từ Bắc vào Nam, từ miền biển lên miền rừng, từ làng quê đến phố thị, từ cổ đến kim, từ Tây sang Đông... thể hiện trải nghiệm sống phong phú, khẩu vị tinh tế.

Ban đọc sẽ thấy văn hóa ẩm thực Hà Nội nhập vào văn hóa ẩm thực Việt thời hiện đại và hương vị tứ phương đất nước hội tụ ở xứ Hà thành qua những tạp văn như: Chuyện các o bún bò Huế ở Hà Nội, Cơm Tàu thời trước thời sau, Gỏi nhệch Nga Sơn ra phố thị, Lẩu mắm Cần Thơ ra đất Bắc, Măng ngọt Tuyên Quang, Một góc làng bánh tẻ Sơn Tây, Nem cua bể Hải Phòng, Nhớ những mùa dưa gang Bắc Ninh, Ốc vú vàng, mắm hàu Côn Đảo, Sáng danh miếng ngon xứ Lạng, Sao mà nhớ mắm nêm Đà Nẵng,...

Nhận xét về cuốn sách, mhà phê bình Bùi Việt Thắng viết: “Đọc Đặc sản bốn phương hội tụ của Vũ Thị Tuyết Nhung lần này, thực sự thấy dậy “một mùi hương” của cả dĩ vãng ùa về chan hòa với hiện tại. […]

Thật ra Vũ Thị Tuyết Nhung không phải là “nhà phát kiến ẩm thực”, nhưng cách viết của tác giả đã làm lên hương những cái rất bình thường, gần gũi với mọi người và khi khúc xạ qua câu chữ bỗng trở nên đậm đà, thân thương, lấp lánh. Đi tìm và làm sống lại những mùi hương của các “món” (thực nhiều hơn ẩm) có lẽ là cách viết chủ lực của Vũ Thị Tuyết Nhung trong Đặc sản bốn phương hội tụ”.

Còn PGS.TS Ngô Văn Giá, bạn đồng môn thời đại học của nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung viết: “Văn của Nhung viết về ẩm thực Hà Nội không khi nào sa vào bình tán trà dư tửu hậu cho sướng miệng theo cách viết của cánh nam nhân. Cứ thật lòng, từ tốn, tỷ mẩn, hà hít tự nhiên, như thể không cần phải một gắng sức nào, các trang văn của Nhung dậy vị thơm hương”.