Giải Sách Quốc gia tìm tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật xuất sắc

Thành viên Hội đồng Sơ khảo hạng mục sách Văn hóa, Văn học và Nghệ thuật bắt đầu làm việc để chọn tác phẩm xứng tầm cho Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII.

Các thành viên tiểu ban sách Văn hóa, văn học và nghệ thuật, Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII làm việc sáng 13/9 tại Hà Nội. Ảnh: Trần Hiền.

Giải thưởng Sách Quốc gia mùa thứ VIII đang ở vòng chấm Sơ khảo. Hội đồng Sơ khảo xét giải theo 5 hạng mục: Sách chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn; Sách giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, đổi mới sáng tạo; Sách văn hóa, văn học và nghệ thuật; Sách thiếu niên, nhi đồng; Sách được bạn đọc yêu thích.

Sáng 13/9, tại văn phòng Hội Xuất bản Việt Nam, các thành viên Hội đồng Sơ khảo, hạng mục sách Văn hóa, văn học và nghệ thuật có buổi làm việc. Tiểu ban gồm 8 thành viên: GS.TS Đinh Xuân Dũng; PGS.TS Phạm Quang Long; PGS.TS Phạm Xuân Thạch; nhà văn Nguyễn Bình Phương; nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; TS Nguyễn Anh Vũ - Tổng biên tập Báo Văn hóa; PGS.TS Nguyễn An Tiêm - Phó hiệu trưởng Đại học Nguyễn Trãi.

Mỗi thành viên tiểu ban Văn hóa, văn học và nghệ thuật của Hội đồng Sơ khảo đã đọc, thẩm định các cuốn sách thuộc chuyên môn, chuyên ngành của mình. 85 tác phẩm dự giải hạng mục Văn hóa, văn học và nghệ thuật đều được chấm điểm, kèm theo bản đánh giá kỹ lưỡng cho từng cuốn sách.

Tại buổi làm việc sáng 13/9, các thành viên tiểu ban nêu nhận xét về các tác phẩm mà mình đọc, thẩm định trên các phương diện như: chất lượng, giá trị tư tưởng, giá trị thẩm mỹ, tính sáng tạo, tính lan tỏa… Các thành viên tiểu ban cùng trao đổi, thảo luận về các phẩm dự giải, đưa sách để các thành viên khác đọc, chấm chéo.

Dự kiến, sau thời gian đọc chéo, tiểu ban sách Văn hóa, văn học và nghệ thuật sẽ một lần nữa thẩm định, chấm điểm, bỏ phiếu kín để đề cử danh mục sách đạt giải với Hội đồng chấm chung khảo.

Thành viên hội đồng thảo luận sôi nổi về các tác phẩm dự Giải thưởng Sách Quốc gia lần VIII. Ảnh: Trần Hiền - Nhật Anh.

Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia, được tổ chức và trao giải hàng năm, nhằm trao giải cho những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ; có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn và được công chúng đón nhận hoặc giới chuyên môn đánh giá cao ở các lĩnh vực.

Giải thưởng khuyến khích, tôn vinh những người sáng tác và hoạt động trong lĩnh vực xuất bản sách Việt Nam, góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển theo đúng định hướng và phù hợp với xu hướng hội nhập.

Giải thưởng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành; Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan phối hợp tổ chức thực hiện.

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện Giải thưởng Sách Quốc gia.