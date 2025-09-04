Mời bạn đọc đề cử tác phẩm dự Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII

Sách Quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia, được tổ chức và trao giải hàng năm. Giải thưởng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và điều hành; Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện. Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức thực hiện.

Từ ngày 3/9/2025 tới trước ngày 15/9/2025, độc giả có thể đề cử tác phẩm dự xét hạng mục "Sách được bạn đọc yêu thích" - Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII qua Tạp chí Tri thức - Znews.

Một số tác phẩm dự Giải sách Quốc gia lần VII. Ảnh: Đức Huy.

1. Yêu cầu về sách đề cử dự xét Giải

a) Sách được xuất bản và phát hành theo đúng quy định của Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Sách được xuất bản tính từ 01/11/2023 đến 31/10/2024.

c) Sách đáp ứng yêu cầu về văn phong, ngôn ngữ, đảm bảo tính trong sáng của tiếng Việt, được trình bày, minh họa đẹp, kỹ thuật in đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

d) Sách được xuất bản lần đầu; sách tái bản chưa được xét giải (bao gồm sách điện tử).

đ) Sách viết bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; sách chuyển ngữ Hán - Nôm hoặc từ tiếng các dân tộc ít người; sách dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

e) Bộ sách nhiều tập: (1) Đối với bộ sách được xuất bản với các tập có nội dung liên tục và kết nối nhau được tính là một tên sách, khi đã xuất bản và tham gia dự giải trọn bộ, trong đó, tập cuối của bộ sách được xuất bản trong khoảng thời gian từ 01/11/2023 đến 31/10/2024; (2) Đối với bộ sách xuất bản theo chủ đề, các tập có nội dung độc lập, hoàn chỉnh: Mỗi tập được tính là một tên sách riêng biệt.

g) Sách được đề cử phải đáp ứng được các tiêu chí riêng của từng mảng sách theo Quy chế Giải thưởng Sách Quốc gia số 2718/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 01/8/2025.

h) Tác phẩm, công trình đã được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước; sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh không tham dự Giải thưởng này.

2. Hình thức đề cử:

Quý độc giả gửi đề cử tới email: books@znews.vn

Tiêu đề thư ghi: Đề cử tác phẩm dự hạng mục Sách được bạn đọc yêu thích - Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

3. Thông tin đề cử:

a) Thông tin người đề cử

- Họ và Tên người đề cử:

- Địa chỉ liên hệ:

- Số điện thoại*

- Địa chỉ email*

b) Thông tin sách đề cử

- Tên sách:

- Tên tác giả (dịch giả):

- Tên Nhà xuất bản:

- Thời gian xuất bản (ghi theo thời gian nộp lưu chiểu được in trên trang xi nhê của sách):

- Tóm tắt nội dung sách và đánh giá về cuốn sách (không quá 150 từ).

4. Thời hạn đề cử: Trước ngày 15/9/2025.