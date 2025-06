Từ ngày 18 đến 22/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc (CNCC) sẽ diễn ra Hội sách Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 31 (BIBF 2025).

Hình ảnh tại Hội sách Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 30 (BIBF 2024). Ảnh: Xinhua.

Hội sách có sự tham gia của hơn 2.600 đơn vị trưng bày đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến giới thiệu hơn 400.000 đầu sách, bao gồm sách in, sách điện tử và các sản phẩm văn hóa sáng tạo. Mỗi năm sự kiện thu hút khoảng 30.000 lượt khách, bao gồm lãnh đạo các nhà xuất bản, đại lý bản quyền, công ty truyền thông kỹ thuật số và độc giả. Đây là cơ hội để các nhà xuất bản và đối tác toàn cầu gặp gỡ, trao đổi và khám phá những xu hướng mới trong ngành.

Điểm nhấn nổi bật của Hội sách Quốc tế Bắc Kinh 2025 là “Văn hóa và Sáng tạo”, với khu trưng bày sản phẩm kết hợp giữa sách và các ngành sáng tạo như trang sức, đồ lưu niệm và sản phẩm lấy cảm hứng từ sách giáo khoa nổi tiếng, triển lãm nghệ thuật và trưng bày tác phẩm của nghệ sĩ David Hockney.

Thông điệp chính của BIBF 2025 thể hiện qua chủ đề “The Art of Seeing: Visions Across Books” (tạm dịch: Nghệ thuật nhìn ngắm - Tầm nhìn qua trang sách). Chủ đề này nhấn mạnh vai trò của sách như một cánh cửa mở ra thế giới nghệ thuật, khuyến khích độc giả khám phá chiều sâu của tri thức và cảm xúc thông qua trải nghiệm thị giác.

Hội sách cũng sẽ trao giải thưởng Special Book Award of China cho dịch giả và nhà xuất bản nước ngoài có đóng góp trong việc quảng bá văn hóa Trung Quốc và tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa và bản quyền. Thông qua các hội nghị như PubTech và STM APAC, hội sách thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản học thuật và kỹ thuật số, phản ánh xu hướng đổi mới và mở rộng trong ngành xuất bản toàn cầu.

BIBF năm nay có 6 quốc gia lần đầu tham gia: Bangladesh, Chile, Croatia, Belarus, Oman, Ethiopia, Kenya và Jamaica.

Giải thưởng Minh họa Quốc tế BIBF 2025 chủ đề “Gift of Nature” (Món quà của thiên nhiên) tôn vinh vẻ đẹp và sự hào phóng của thiên nhiên, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường thông qua nghệ thuật minh họa.

Khách mời danh dự của BIBF 2025 là Malaysia. Đoàn đại biểu nước này gồm hơn 50 nhà xuất bản, gồm các tên tuổi như PTS Media Group, Pelangi Publishing Group và Buku FIXI... sẽ giới thiệu nền văn hóa đa dạng và phong phú của đất nước này, mở ra cơ hội hợp tác xuất bản giữa Malaysia và các quốc gia khác.

Công ty sách Thái Hà Books sẽ tham gia Hội sách Quốc Tế Bắc Kinh 2025 với gian tại khu triển lãm 5A.D32 mở cửa liên tục ngày 18-22/6, trưng bày sách về phát triển bản thân, giáo dục, văn hóa và đời sống của Việt Nam và thủ công mỹ nghệ góp phần quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt. Bà Nguyễn Minh, Tổng biên tập Thái Hà Books cho biết đây là dịp tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường xuất bản ra nước ngoài. Hiện nay công ty vẫn liên tục tìm kiếm các tác giả Việt, các cuốn sách có giá trị để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.