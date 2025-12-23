Hội nghị Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - cho biết các hội đồng xét giải đã làm việc, đánh giá các cuốn sách công tâm, trách nhiệm, sàng lọc kỹ, xem xét liên ngành, đảm bảo sách được giải phù hợp định hướng về mặt tư tưởng. "Có những bộ sách dù công phu, đồ sộ, nhưng nếu phạm quy thì vẫn không thể đạt giải", PGS.TS Phạm Minh Tuấn khẳng định. Ông cho rằng cần đánh giá xác đáng, "không sợ mất lòng", vì uy tín của Giải thưởng.