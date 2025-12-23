|
Chiều 23/12, Hội nghị Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII diễn ra tại Hà Nội. Giải thưởng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, điều hành; Hội Xuất bản Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện.
|
Hội nghị Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia hôm nay tập trung thảo luận về các cuốn sách chưa có ý kiến thống nhất giữa Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo. Ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức giải thưởng cũng như các Hội đồng Sơ khảo, Chung khảo. Đặc biệt, hội đồng chấm giải cũng mời các chuyên gia độc lập phản biện riêng cho một số cuốn sách có nội dung cần thảo luận sâu.
|
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm cảm thấy yên tâm khi Hội đồng đã mời những chuyên gia uy tín để chấm giải. "Các cuốn sách được giải A phải là sách mẫu mực của ngành xuất bản Việt Nam", ông Phan Tâm cho biết. Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sách đạt giải, ngoài chất lượng nội dung, đảm bảo hình thức, còn phải mang tính giáo dục, tính tư tưởng và có sức lan tỏa trong cộng đồng.
|
PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - cho biết các hội đồng xét giải đã làm việc, đánh giá các cuốn sách công tâm, trách nhiệm, sàng lọc kỹ, xem xét liên ngành, đảm bảo sách được giải phù hợp định hướng về mặt tư tưởng. "Có những bộ sách dù công phu, đồ sộ, nhưng nếu phạm quy thì vẫn không thể đạt giải", PGS.TS Phạm Minh Tuấn khẳng định. Ông cho rằng cần đánh giá xác đáng, "không sợ mất lòng", vì uy tín của Giải thưởng.
|
Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - đánh giá cao các cuốn sách có sức lan tỏa lớn, đặc biệt những cuốn đã tái bản nhiều lần thể hiện sức sống của cuốn sách trong lòng độc giả. Ông nhấn mạnh cần rà soát kỹ nội dung các tác phẩm, rà soát liên tục các ý kiến của chuyên gia, dư luận xoay quanh cuốn sách.
|
Các nhà quản lý, các nhà khoa học đã thảo luận sôi nổi về các đầu sách được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. Trong số các cuốn sách dịch, PGS.TS Trần Đức Cường nhận định cần tôn vinh các công trình đã trở thành tinh hoa của thế giới, nhằm mang kiến thức thế giới về với bạn đọc Việt Nam. Mảng sách trong nước, ông cho rằng cần trao giải các cuốn khuyến khích tinh thần yêu Tổ quốc, gắn với giang sơn đất nước.
|
Ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - đưa ra các góp ý về các cuốn sách thuộc tiểu ban Sách Văn hóa, Văn học và Nghệ thuật. "Có những cuốn sách tuyên truyền về lịch sử, văn hóa nước nhà rất hay. Hình ảnh minh họa đẹp, khuyến khích người trẻ quay lại quan tâm tới lịch sử, đó là một tiêu chí đánh giá cần được ưu tiên. Tôi cho rằng yếu tố này rất quan trọng", ông Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.
|
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - tin tưởng quyết định của Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. "Tôi thấy sự thận trọng cần thiết khi đánh giá các cuốn sách đạt giải", ông cho biết. Chứng kiến các thảo luận sôi nổi, "nảy lửa" từ các chuyên gia, ông tin rằng các cuốn sách đạt giải là xứng đáng.
|
Trong các cuốn sách được đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, cuốn Mưa đỏ nhận sự chú ý từ cả các chuyên gia và xã hội. Năm nay, cuốn sách đạt hiệu ứng cộng đồng tốt, cổ vũ tinh thần yêu nước và tìm hiểu văn hóa lịch sử trong cộng đồng. Hiện nay, cuốn sách này đã bán được hơn 80.000 bản, đồng thời thúc đẩy chung sự quan tâm của bạn đọc về dòng sách có bối cảnh lịch sử.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.