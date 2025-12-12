'Điện Biên Phủ' của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến với độc giả A-rập

Trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại và giao lưu văn hóa-học thuật giữa Việt Nam với các quốc gia khu vực Ả Rập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản tiếng Việt cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Light books phát hành, đồng thời phát hành phiên bản tiếng A-rập.

Sự kiện ra mắt sách tại đất nước Algeria vào ngày 19/11 vừa qua, diễn ra trong không khí trang trọng, có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm và làm việc tại các nước A-rập, đánh dấu bước phát triển mới của ngành xuất bản Việt Nam trên hành trình đưa các giá trị lịch sử dân tộc lan tỏa ra thế giới.

Cuốn sách "Điện Biên Phủ" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản bằng tiếng Việt được Light books phát hành và đồng thời phát hành phiên bản tiếng A-rập là một trong những tác phẩm có giá trị sử liệu gốc đặc biệt quan trọng trong kho tàng sách về lịch sử quân sự Việt Nam. Tác phẩm tập hợp những bài viết, phân tích và hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về toàn bộ tiến trình chỉ đạo chiến lược, tổ chức lực lượng và diễn biến ba đợt tấn công của Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Trên nền tảng 9 năm kháng chiến trường kỳ, tự lực cánh sinh, lấy sức mình là chính, cuốn sách tái hiện chân thực bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, làm nên chiến thắng vang dội "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Qua nhiều lần xuất bản, đặc biệt là các bản ra mắt năm 2024 và 2025, cuốn sách được hiệu chỉnh, bổ sung các tư liệu quan trọng nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của sử liệu mà Đại tướng để lại. Tác phẩm gồm bốn phần lớn: Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mặt trận Điện Biên Phủ; Điện Biên Phủ; Các bài viết về Điện Biên Phủ; và hệ thống Phụ lục bao gồm các nhật lệnh, mệnh lệnh tiến công, các số liệu chiến sự, tình hình địch-ta và các tư liệu liên quan khác. Nhiều yếu tố mang tính "sử liệu gốc" được Nhà xuất bản giữ nguyên, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối đối với nội dung do chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp biên soạn.

Với trích dẫn nguyên bản 6 bức thư mang tính lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết gửi cán bộ và chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ, gửi cán bộ cung cấp và đồng bào dân công tham gia chiến dịch… cho tới thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã đoàn kết, dũng cảm làm nên chiến thắng lừng lẫy khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, phần một của cuốn sách đặt nền tảng cho nội dung thứ hai của cuốn sách - Điện Biên Phủ. Phần thứ hai được Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắp bút, với những phân tích luận giải sâu sắc, có tính sử liệu gốc về sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ.

Đáng chú ý trong phần thứ hai chính là những phân tích chiến lược của Đại tướng về kế hoạch Nava, tình hình địch-ta và quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ "đánh nhanh thắng nhanh" sang "đánh chắc tiến chắc" được coi là giá trị đặc biệt của cuốn sách. Đại tướng gọi đây là "quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy" của mình. Chính tư duy chiến lược sắc bén, tinh thần thận trọng nhưng kiên quyết, cùng phương pháp chỉ huy khoa học của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần đưa chiến dịch đến thắng lợi cuối cùng, tạo ra bước ngoặt mang tầm vóc thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phần ba của cuốn sách là tập hợp, tuyển chọn những bài viết, bài trả lời phỏng vấn… của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những lần kỷ niệm với những góc nhìn lịch sử khách quan, toàn diện hơn, được bổ sung hơn và tiếp nối hơn tinh thần Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Cuốn sách "Điện Biên Phủ" bản tiếng Việt và bản dịch tiếng A-rập.

Bản dịch cuốn sách Điện Biên Phủ sang tiếng A-rập được thực hiện bởi nhóm dịch giả là giảng viên Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa A-rập, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà nội phối hợp thực hiện và được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành là bước đi quan trọng nhằm giới thiệu lịch sử Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đặc biệt là cộng đồng các quốc gia A-rập vốn có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Cuốn sách không chỉ giúp độc giả khu vực tiếp cận một trong những chiến thắng quân sự mang tính biểu tượng của thế kỷ XX mà còn mở ra cơ hội nghiên cứu, trao đổi học thuật sâu rộng về chiến tranh giải phóng dân tộc, nghệ thuật quân sự và tinh thần yêu chuộng hòa bình của Việt Nam.

Với việc tái bản trong nước, dịch sang tiếng A-rập và giới thiệu rộng rãi, cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục khẳng định giá trị vượt thời gian, trở thành nhịp cầu đưa lịch sử Việt Nam đến gần hơn với độc giả thế giới. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật kỳ vọng thông qua tác phẩm sẽ góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức của bạn bè quốc tế về một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và nhân văn; đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng về tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và lòng yêu nước trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.