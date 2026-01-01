Ra mắt 'Truyện cổ tích Andersen' bản kỷ niệm 200 năm ngày sinh tác giả

"Tổng tập truyện cổ tích Andersen" đã phát hành 4 cuốn, mỗi cuốn gồm hơn 20 truyện kể của tác giả Andersen với những minh họa của họa sĩ Hùng Lượng.

Bộ Tổng tập truyện cổ tích Andersen được xuất bản như một ấn bản kỷ niệm quý hiếm nhân dịp 200 năm ngày sinh Andersen, phiên bản gốc của tổng tập này hiện được lưu trữ tại Thư viện Hoàng gia Đan Mạch.

Dung lượng mỗi cuốn khoảng 300 trang in màu. Mỗi cuốn gồm hơn 20 truyện kể hấp dẫn của “ông vua truyện cổ tích” Andersen với những minh họa tuyệt đẹp giàu sức gợi, vừa thanh nhã vừa huyền ảo của họa sĩ Hùng Lượng - họa sĩ gốc Hoa đầu tiên lọt vào danh sách đề cử Giải thưởng Andersen quốc tế.

"Tổng tập truyện cổ tích Andersen" gồm hơn 20 truyện kể của Andersen. Ảnh: TIMES.

Không giống với những tuyển tập khác thường được biên soạn lại một cách ngắn gọn, các truyện cổ tích trong mỗi cuốn của bộ tổng tập này được kể một cách đầy đủ, chi tiết. Bên cạnh đó, độc giả có thể tìm thấy trong tổng tập này nhiều câu chuyện ít khi xuất hiện trong những cuốn truyện cổ Andersen khác.

Thành tựu của Andersen trong lĩnh vực truyện cổ tích không phải ngẫu nhiên mà có. Ai cũng biết ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha là thợ đóng giày, mẹ là người giặt thuê. Tuổi thơ của ông khốn khó, 14 tuổi đã rời quê lên thủ đô Copenhagen với mong ước trở thành diễn viên nhưng thất bại; muốn làm ca sĩ cũng không thành. Cuối cùng, ông quyết tâm học tập, dấn thân vào con đường văn chương, mơ ước viết nên những tác phẩm vĩ đại.

Chính cuộc sống phong phú với những trải nghiệm đa dạng, tình yêu tha thiết với người dân Đan Mạch, sự chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời và nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu nghệ thuật đã kết tinh thành những chuyện cổ tích mà ông kể cho trẻ em nghe. Những câu chuyện mà ban đầu ông tưởng chỉ là “thú tiêu khiển nhỏ nhặt” ấy sau cùng lại trở thành những “tác phẩm lớn”.