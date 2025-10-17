Tuyển tập 60 truyện cổ tích hiện đại Việt Nam

Bộ sách 3 tập "Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam" quy tụ các tác phẩm tiêu biểu của gần 20 tác giả Việt Nam, trải dài gần một thế kỷ sáng tác (từ thập niên 1940 đến nay).

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 3 tập Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam do tiến sĩ Lê Nhật Ký tuyển chọn và giới thiệu. Bộ sách là công trình tuyển chọn có hệ thống đầu tiên, quy tụ các tác phẩm tiêu biểu của gần 20 tác giả Việt Nam, trải dài gần một thế kỷ sáng tác (từ thập niên 1940 đến nay).

Bộ sách gồm hơn 60 truyện cổ tích hiện đại, đến từ những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam như: Khái Hưng, Ngọc Giao, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Phạm Hổ, Thy Hạc, Vị Hồ, Niêm Lộc, Ngô Quân Miện, Đoàn Minh Tuấn, Xuân Quỳnh, Trần Hoài Dương, Nguyễn Trí Công, Trần Đức Tiến, Nguyên Hương, Lê Thị Kim Sơn…

3 tập Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam do tiến sĩ Lê Nhật Ký tuyển chọn và giới thiệu. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam là những câu chuyện mới được sáng tác bằng tinh thần, cấu trúc và phép màu của truyện cổ tích dân gian, nhưng phản ánh đời sống, tâm hồn, giá trị nhân văn của con người hiện đại.

Với sự ra đời của bộ sách, lần đầu tiên, truyện cổ tích hiện đại Việt Nam được tập hợp một cách hệ thống, toàn diện, từ những cây bút mở đường đến những tiếng nói đương đại.

Bộ sách không chỉ là món quà tinh thần dành cho thiếu nhi, mà còn là tư liệu quý giá cho giới nghiên cứu văn học, giáo viên và phụ huynh.

Chia sẻ về bộ sách, tiến sĩ Lê Nhật Ký cho biết: “Lâu nay, truyện cổ tích hiện đại Việt Nam thường được giới thiệu tản mạn, trong các tuyển tập văn xuôi thiếu nhi nói chung hoặc riêng một tác giả cụ thể. Với tuyển tập Truyện cổ tích hiện đại Việt Nam này, bạn đọc lần đầu tiên được tiếp cận đối tượng một cách hệ thống, bao quát đầy đủ diễn biến và thành tựu thể loại cùng đóng góp của từng tác giả đối với văn học thiếu nhi nước nhà".

TS Lê Nhật Ký hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Quy Nhơn; hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho các công trình nghiên cứu: Nhà mái lá Bình Định (giải 3A, năm 2004), Văn học dân gian trong hệ thống văn học thiếu nhi (giải khuyến khích, năm 2008), Những tiểu luận về truyện cổ tích (giải khuyến khích, năm 2016). Giải B giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần VI (2016 - 2020). Sách đã xuất bản: Văn học cho thiếu nhi (viết chung với TS Châu Minh Hùng, 2003), Hệ thống thể loại trong văn học thiếu nhi (viết chung với TS Châu Minh Hùng, 2009), Trần Hoài Dương, con người và tác phẩm (2015), Truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam hiện đại (2016), Từ bước chân Dế Mèn (2024)...