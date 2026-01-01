Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tiết thực nửa ngày

Thói quen ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Cuốn sách của tác giả Atsuki Aoki mang tới những lời khuyên hữu ích để độc giả xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Xuất bản

Ăn ba bữa một ngày có thực sự cần thiết?

  • Thứ năm, 1/1/2026 16:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nhiều người cho rằng việc ăn ba bữa một ngày là tốt cho sức khỏe. Thực tế, con người chỉ cần nạp đủ lượng calo cần thiết, nếu ít vận động, không cần thiết phải ăn đủ ba bữa.

Ba bua anh 1

Trẻ nhỏ cần nhiều năng lượng, nên việc ăn đủ ba bữa một ngày là cần thiết. Ảnh minh họa: F.N.

Đầu tiên, tôi xin phép được hỏi.

Các bạn ăn bao nhiêu bữa một ngày?

Hoặc là theo các bạn, ăn bao nhiêu bữa một ngày thì tốt cho sức khỏe?

Có lẽ phần lớn các bạn sẽ trả lời rằng: “Từ trước đến giờ, tôi ăn ba bữa một ngày” hay “Tôi nghĩ rằng ba bữa một ngày là tốt nhất cho sức khỏe”.

Thực tế, theo điều tra về thói quen ăn uống của NHK vào năm 2016 đối với câu hỏi “Trong một ngày, trung bình bạn ăn bao nhiêu bữa?”, 81% câu trả lời là ba bữa.

Đối với nam nữ tuổi từ 16 đến 29, số người ăn trung bình ba bữa một ngày chiếm khoảng 70%. Người từ 60 tuổi trở lên có trên 85% và người từ 70 tuổi trở lên đạt trên 90%. Có thể thấy rằng, tuổi càng cao thì người ta càng thường xuyên ăn ba bữa một ngày.

Thói quen ăn ba bữa một ngày đã đi sâu vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, nhưng tôi xin phép được mạnh mẽ tuyên bố rằng: Chẳng có bằng chứng nào chứng minh việc ăn ba bữa một ngày là hoàn hảo, là lý tưởng cả.

Trái lại, việc ăn ba bữa một ngày sẽ gây ra những tác hại tiêu cực cho cơ thể và sức khỏe như:

- Không chỉ dạ dày mà các cơ quan nội tạng khác phải hoạt động liên tục, dẫn đến mệt mỏi cực độ.

- Dễ dẫn đến các chứng viêm trong cơ thể.

- Ăn quá nhiều, dẫn đến béo phì.

- Dễ bị huyết áp cao.

- Lão hóa nhanh.

Ở Nhật Bản, thói quen ăn ba bữa một ngày mới trở nên phổ biến cách đây không lâu. Có nhiều giả thuyết liên quan đến nguyên nhân của việc này:

- Trong trận Đại hỏa hoạn Meireki xảy ra vào đầu thời kỳ Edo (năm 1657), để phục vụ cho việc xây dựng lại thành phố, chính quyền Mạc Phủ không chỉ cung cấp bữa sáng, bữa tối mà còn cung cấp cả bữa trưa cho những người thợ.

- Việc chiếu sáng trở nên phổ biến vào nửa cuối thời Edo, dẫn đến thời gian hoạt động ban ngày được kéo dài hơn trước.

- Sau cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị, chính phủ cung cấp cho quân đội ba bữa ăn mỗi ngày.

Ngoài ra còn một giả thuyết khác. Vào năm Chiêu Hòa thứ 10 (năm 1953), Saiki Tadasu, Tiến sĩ y học của Viện nghiên cứu Dinh dưỡng Quốc gia, đã cho rằng: “Một người đàn ông Nhật Bản cần 2.500 đến 2.700 calo một ngày. Rất khó có thể lấy được ngần ấy calo chỉ bằng hai bữa ăn nên việc chia ra ba bữa ăn một ngày là cách tốt nhất để có được sức khỏe tốt.”

Tuy nhiên, tôi cho rằng giờ đây 2.500 đến 2.700 calo chẳng phải là quá nhiều hay sao?

Mỗi người đều có mức tiêu thụ calo khác nhau nhưng lượng trao đổi chất cơ bản (điều khiển các cơ quan nội tạng, duy trì nhiệt độ cơ thể... lượng năng lượng tiêu hao cho các hoạt động cần thiết tối thiểu để sống) là:

- Đối với người từ 30 đến 49 tuổi, nam cần 1.500 calo, nữ cần 1.170 calo.

- Đối với người từ 50 đến 69 tuổi, nam cần 1.350 calo, nữ cần 1.110 calo.

- Đối với người trên 70 tuổi, nam cần 1.220 calo, nữ cần 1.010 calo.

Ngay cả khi tiêu hao nhiều năng lượng hơn thông qua các hoạt động thể chất thì lượng calo cần thiết đối với một người trưởng thành thông thường cũng chỉ trong khoảng 1.800 đến 2.200 calo.

Người Nhật hiện đại có xu hướng ít vận động, tiêu thụ ít calo hơn, chính vì vậy ăn ba bữa một ngày để nạp 2.500 đến 2.700 calo vào cơ thể là việc hoàn toàn không cần thiết.

Atsuki Aoki/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Ba bữa Duy tân Minh Trị Chiêu Hòa Mạc phủ Calo

    Đọc tiếp

    'Ke thu' cua suc khoe hinh anh

    'Kẻ thù' của sức khỏe

    07:30 31/12/2025 07:30 31/12/2025

    0

    Ăn quá nhiều sẽ dẫn đến một loạt rối loạn thể chất. Dư đường chính là mối nguy ngọt ngào dẫn tới những vấn đề cho cơ thể.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý