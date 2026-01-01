Ăn ba bữa một ngày có thực sự cần thiết?

Nhiều người cho rằng việc ăn ba bữa một ngày là tốt cho sức khỏe. Thực tế, con người chỉ cần nạp đủ lượng calo cần thiết, nếu ít vận động, không cần thiết phải ăn đủ ba bữa.

Trẻ nhỏ cần nhiều năng lượng, nên việc ăn đủ ba bữa một ngày là cần thiết. Ảnh minh họa: F.N.

Đầu tiên, tôi xin phép được hỏi.

Các bạn ăn bao nhiêu bữa một ngày?

Hoặc là theo các bạn, ăn bao nhiêu bữa một ngày thì tốt cho sức khỏe?

Có lẽ phần lớn các bạn sẽ trả lời rằng: “Từ trước đến giờ, tôi ăn ba bữa một ngày” hay “Tôi nghĩ rằng ba bữa một ngày là tốt nhất cho sức khỏe”.

Thực tế, theo điều tra về thói quen ăn uống của NHK vào năm 2016 đối với câu hỏi “Trong một ngày, trung bình bạn ăn bao nhiêu bữa?”, 81% câu trả lời là ba bữa.

Đối với nam nữ tuổi từ 16 đến 29, số người ăn trung bình ba bữa một ngày chiếm khoảng 70%. Người từ 60 tuổi trở lên có trên 85% và người từ 70 tuổi trở lên đạt trên 90%. Có thể thấy rằng, tuổi càng cao thì người ta càng thường xuyên ăn ba bữa một ngày.

Thói quen ăn ba bữa một ngày đã đi sâu vào đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, nhưng tôi xin phép được mạnh mẽ tuyên bố rằng: Chẳng có bằng chứng nào chứng minh việc ăn ba bữa một ngày là hoàn hảo, là lý tưởng cả.

Trái lại, việc ăn ba bữa một ngày sẽ gây ra những tác hại tiêu cực cho cơ thể và sức khỏe như:

- Không chỉ dạ dày mà các cơ quan nội tạng khác phải hoạt động liên tục, dẫn đến mệt mỏi cực độ.

- Dễ dẫn đến các chứng viêm trong cơ thể.

- Ăn quá nhiều, dẫn đến béo phì.

- Dễ bị huyết áp cao.

- Lão hóa nhanh.

Ở Nhật Bản, thói quen ăn ba bữa một ngày mới trở nên phổ biến cách đây không lâu. Có nhiều giả thuyết liên quan đến nguyên nhân của việc này:

- Trong trận Đại hỏa hoạn Meireki xảy ra vào đầu thời kỳ Edo (năm 1657), để phục vụ cho việc xây dựng lại thành phố, chính quyền Mạc Phủ không chỉ cung cấp bữa sáng, bữa tối mà còn cung cấp cả bữa trưa cho những người thợ.

- Việc chiếu sáng trở nên phổ biến vào nửa cuối thời Edo, dẫn đến thời gian hoạt động ban ngày được kéo dài hơn trước.

- Sau cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị, chính phủ cung cấp cho quân đội ba bữa ăn mỗi ngày.

Ngoài ra còn một giả thuyết khác. Vào năm Chiêu Hòa thứ 10 (năm 1953), Saiki Tadasu, Tiến sĩ y học của Viện nghiên cứu Dinh dưỡng Quốc gia, đã cho rằng: “Một người đàn ông Nhật Bản cần 2.500 đến 2.700 calo một ngày. Rất khó có thể lấy được ngần ấy calo chỉ bằng hai bữa ăn nên việc chia ra ba bữa ăn một ngày là cách tốt nhất để có được sức khỏe tốt.”

Tuy nhiên, tôi cho rằng giờ đây 2.500 đến 2.700 calo chẳng phải là quá nhiều hay sao?

Mỗi người đều có mức tiêu thụ calo khác nhau nhưng lượng trao đổi chất cơ bản (điều khiển các cơ quan nội tạng, duy trì nhiệt độ cơ thể... lượng năng lượng tiêu hao cho các hoạt động cần thiết tối thiểu để sống) là:

- Đối với người từ 30 đến 49 tuổi, nam cần 1.500 calo, nữ cần 1.170 calo.

- Đối với người từ 50 đến 69 tuổi, nam cần 1.350 calo, nữ cần 1.110 calo.

- Đối với người trên 70 tuổi, nam cần 1.220 calo, nữ cần 1.010 calo.

Ngay cả khi tiêu hao nhiều năng lượng hơn thông qua các hoạt động thể chất thì lượng calo cần thiết đối với một người trưởng thành thông thường cũng chỉ trong khoảng 1.800 đến 2.200 calo.

Người Nhật hiện đại có xu hướng ít vận động, tiêu thụ ít calo hơn, chính vì vậy ăn ba bữa một ngày để nạp 2.500 đến 2.700 calo vào cơ thể là việc hoàn toàn không cần thiết.