Tiết thực nửa ngày

Thói quen ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Cuốn sách của tác giả Atsuki Aoki mang tới những lời khuyên hữu ích để độc giả xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Xuất bản

'Kẻ thù' của sức khỏe

  • Thứ tư, 31/12/2025 07:30 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Ăn quá nhiều sẽ dẫn đến một loạt rối loạn thể chất. Dư đường chính là mối nguy ngọt ngào dẫn tới những vấn đề cho cơ thể.

Duong anh 1

Ăn nhiều đường có hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Ăn quá nhiều sẽ dẫn đến một loạt những rối loạn thể chất. Đầu tiên là buộc các cơ quan nội tạng làm việc quá sức.

Dạ dày và gan sẽ tiêu hóa những gì chúng ta ăn trong nhiều giờ. Khi thực phẩm được đưa vào liên tục, vượt quá số lượng có thể xử lý, các cơ quan nội tạng sẽ bị vắt kiệt vì phải tiếp tục hoạt động hết công suất mà không được nghỉ ngơi.

Kết quả là nhiều vấn đề sẽ xảy đến với cơ thể như: chức năng cơ quan nội tạng bị suy giảm, không thể hấp thụ tốt chất dinh dưỡng, không thể đào thải cặn bã và khả năng miễn dịch suy yếu. Ngoài ra, ăn quá nhiều có thể dẫn đến béo phì.

Cacbohydrat và chất béo chúng ta ăn được sử dụng để cung cấp năng lượng cho não, bó cơ và các cơ quan nội tạng hoạt động, một phần khác sẽ được lưu trữ trong cơ bắp và gan. Đồng thời phần còn lại sẽ tích trữ trong các tế bào mỡ dưới dạng chất béo trung tính.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn ăn nhiều hơn mức có thể tiêu thụ, lượng mỡ trong cơ thể sẽ tăng lên. Mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng sẽ tiết ra những hormone xấu, có hại, khiến lượng đường trong máu tăng cao, gây ra cao huyết áp và dễ hình thành cục máu đông.

Hormone xấu cũng có thể gây ra tình trạng viêm mạn tính, một số trường hợp còn dẫn đến ung thư.

Ngoài ra, ăn quá nhiều còn có nhược điểm là “tăng oxy hoạt tính làm ‘gỉ’ cơ thể”. Ăn quá nhiều không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải mà còn gây ra các vấn đề về xơ vữa động mạch như tiểu đường và mỡ máu, xuất huyết não, đột quỵ, các bệnh liên quan đến tim mạch do thiếu máu cục bộ như hẹp mạch máu và nhồi máu cơ tim. Đồng thời, ăn quá no cũng là nguyên nhân gây ung thư.

Chế độ ăn hiện đại của người Nhật Bản có xu hướng đặc biệt chứa nhiều đường.

Một người lớn cần 170 gam đường mỗi ngày.

Một bát cơm (gạo trắng) chứa khoảng 50 gam đường, vì vậy nếu hàng ngày bạn ăn ba chén cơm thì về cơ bản bạn gần như có thể nhận được lượng đường cần thiết.

Nói cách khác, nếu bạn ăn ba chén cơm và ăn thêm món tráng miệng mỗi ngày, chỉ điều đó thôi cũng sẽ dẫn đến dư thừa đường. Bên cạnh đó, nếu bạn nhìn vào nguyên liệu của các loại thực phẩm chế biến sẵn bán tại siêu thị hiện nay, hầu hết tất cả đều chứa đường.

Ngay cả khi lượng đường trong mỗi món là rất nhỏ đi chăng nữa thì chúng ta đã vô tình đưa cơ thể vào tình trạng “thừa đường”.

Ngoài ra, quá nhiều đường cũng có thể dẫn đến một loạt rối loạn thể chất. Đường có đặc tính dễ chuyển thành chất béo trung tính, không chỉ gây béo phì mà còn là nguồn gốc của vấn đề gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ có nguy cơ biến chứng thành xơ gan và ung thư gan nếu không được điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của việc ăn quá nhiều đường là làm tăng lượng đường trong máu (tăng nồng độ glucose trong máu).

Khi lượng đường trong máu tăng lên, tuyến tụy tiết ra một loại hormone gọi là insulin.

Insulin có tác dụng làm hạ đường huyết bằng cách gửi glucose đến các tế bào khắp cơ thể. Khi lượng đường trong máu tăng mạnh, một lượng lớn insulin sẽ được tiết ra khiến đường huyết giảm đột ngột.

Sự biến động như “tàu lượn siêu tốc” của lượng đường trong máu gây ra các hiện tượng như buồn ngủ bất ngờ ập đến ngay sau khi ăn xong, mệt mỏi và khó chịu.

Hơn nữa, nếu lượng đường trong máu tiếp tục tăng cao sẽ dẫn đến một số vấn đề như:

- Các tế bào dần dần ngừng tiếp nhận insulin.

·-Tuyến tụy cố gắng làm việc chăm chỉ để tiết ra nhiều insulin hơn.

- Tuyến tụy bị suy kiệt.

Kết quả là tuyến tụy giảm tiết insulin và đó là sự khởi đầu của bệnh tiểu đường tuýp II.

Khi mắc bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu không giảm xuống, làm tổn thương các mạch máu khắp cơ thể và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về võng mạc, các bệnh về thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy giảm trí nhớ và ung thư.

Atsuki Aoki/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Đường Chuyển hóa Nội tạng Cacbohydrat Tuyến tụy Đường

