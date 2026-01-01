'Tiến thoái lưỡng nan' trước đam mê của con

Khi phát hiện con cái có đam mê với một lĩnh vực nào đó, nhiều bậc phụ huynh liền rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Họ vừa muốn ủng hộ con, lại sợ dẫn chúng đi sai đường.

Cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê. Ảnh minh họa: M&C.

Việc trẻ có hứng thú với một lĩnh vực nào đó và chú tâm vào nó không phải là chuyện xấu. Nếu lĩnh vực ấy trẻ chú tâm càng cao và luôn dốc toàn bộ sức lực để thực hiện nó, thì kết quả là năng lực của trẻ sẽ ngày càng tiến bộ.

Tôi lấy ví dụ về trường hợp của một bạn nhỏ từ lúc học mẫu giáo đã cực kỳ tò mò về đường ray, cũng như biết rõ tên của các tuyến đường sắt và các đoàn tàu. Nhưng trong trường hợp này, các bậc cha mẹ mong con xuất sắc trong mọi lĩnh vực sẽ lo lắng thừa thãi rằng: "Nếu như vậy thì con sẽ không có hứng thú với các lĩnh vực khác nữa hay sao?".

Tuy nhiên, những lo lắng như thế thực sự không cần thiết. Khi con lớn hơn một chút, nếu con đam mê với mô hình đường ray hay những đoàn tàu đầy màu sắc, cha mẹ có thể mua cho con những vật dụng như bảng chỉ giờ tàu chạy. Khi con nhìn vào mạng lưới các tuyến đường mà tàu chạy, con sẽ nắm được những khu vực mà tàu đi qua trên thực tế, từ đó trẻ sẽ có thêm những kiến thức về mặt địa lý.

Nếu con nhớ tên các nhà ga và mỗi ngày đều xem bản đồ các tuyến đường, con sẽ tự nhiên nhớ được các chữ cái. Nếu trẻ để ý đến thời gian khởi hành của tàu hỏa, và thời gian ước lượng để đi từ điểm khởi hành tới điểm đến, trẻ sẽ trở nên quen thuộc với các con số, nếu trẻ vẽ được những bức tranh về các con tàu thì trẻ sẽ trau dồi được khả năng hội họa.

Cha mẹ nên hiểu những đứa trẻ có đam mê về những con tàu sẽ không chỉ quan tâm đến duy nhất lĩnh vực đó. Trái lại, trẻ sẽ có những lợi thế ở nhiều mặt và càng có hứng thú, nỗ lực chú tâm vào các lĩnh vực khác có liên quan nữa.

Trẻ em khi còn nhỏ mà đã rất đam mê một thứ gì đó, thì cha mẹ không cần lo lắng mà nên vui mừng. Không hiếm trường hợp khi trẻ có đam mê, có thể ghi nhớ và thông thạo một điều gì đó ngay từ, khi lớn lên, những điều này sẽ trở nên có ích khi trẻ bắt đầu làm những công việc khác.

Chúng ta đều hiểu: Những kiến thức khi còn nhỏ là hành trang để trẻ bước vào cuộc sống, những tri thức đó sẽ trở thành lợi thế trong công việc hay giúp con xây dựng mối quan hệ giữa người với người.

Nếu con đã có niềm đam mê gì đó ngày từ nhỏ, cha mẹ hãy ủng hộ, khích lệ con. Có thể trẻ sẽ có nhiều niềm yêu thích khác nhau khi còn bé. Với mỗi thứ, cha mẹ hãy ủng hộ và khen con mỗi khi con cố gắng và tiến bộ. Bằng những việc làm như vậy, hiểu biết của con cũng như thế giới trong con sẽ càng ngày rộng mở. Hơn nữa, khi có đam mê trẻ cũng sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc nỗ lực phấn đấu cho đam mê của mình.

Việc tạo cơ hội để con mình hình thành đam mê nào đó hay ủng hộ động viên con nếu con có niềm đam mê, đều là những điều cha mẹ có thể làm vì con và là cách để thể hiện tình yêu thương của cha mẹ đối với con. Sau khi chiêm nghiệm ra được tất cả điều cha mẹ làm đều là vì tương lai của con, cha mẹ phải tránh cấm đoán niềm đam mê của con hay dập tắt cơ hội phát triển tài năng của con.