Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

7 nghĩa cử của người làm cha

Shichida Makoto là nhà giáo dục nổi tiếng người Nhật Bản, các học thuyết của ông về giáo dục nhân cách cho trẻ em được tán đồng trong suốt hàng chục năm qua. Trong cuốn sách này, ông đề cao vai trò của người cha tới việc hình thành tính cách của con trẻ. Theo tác giả "thiên chức" làm cha cũng cần phải học tập, trải qua quá trình thực hành và điều chỉnh một cách hài hòa.

Xuất bản

'Tiến thoái lưỡng nan' trước đam mê của con

  • Thứ năm, 1/1/2026 16:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi phát hiện con cái có đam mê với một lĩnh vực nào đó, nhiều bậc phụ huynh liền rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Họ vừa muốn ủng hộ con, lại sợ dẫn chúng đi sai đường.

Dam anh 1

Cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê. Ảnh minh họa: M&C.

Việc trẻ có hứng thú với một lĩnh vực nào đó và chú tâm vào nó không phải là chuyện xấu. Nếu lĩnh vực ấy trẻ chú tâm càng cao và luôn dốc toàn bộ sức lực để thực hiện nó, thì kết quả là năng lực của trẻ sẽ ngày càng tiến bộ.

Tôi lấy ví dụ về trường hợp của một bạn nhỏ từ lúc học mẫu giáo đã cực kỳ tò mò về đường ray, cũng như biết rõ tên của các tuyến đường sắt và các đoàn tàu. Nhưng trong trường hợp này, các bậc cha mẹ mong con xuất sắc trong mọi lĩnh vực sẽ lo lắng thừa thãi rằng: "Nếu như vậy thì con sẽ không có hứng thú với các lĩnh vực khác nữa hay sao?".

Tuy nhiên, những lo lắng như thế thực sự không cần thiết. Khi con lớn hơn một chút, nếu con đam mê với mô hình đường ray hay những đoàn tàu đầy màu sắc, cha mẹ có thể mua cho con những vật dụng như bảng chỉ giờ tàu chạy. Khi con nhìn vào mạng lưới các tuyến đường mà tàu chạy, con sẽ nắm được những khu vực mà tàu đi qua trên thực tế, từ đó trẻ sẽ có thêm những kiến thức về mặt địa lý.

Nếu con nhớ tên các nhà ga và mỗi ngày đều xem bản đồ các tuyến đường, con sẽ tự nhiên nhớ được các chữ cái. Nếu trẻ để ý đến thời gian khởi hành của tàu hỏa, và thời gian ước lượng để đi từ điểm khởi hành tới điểm đến, trẻ sẽ trở nên quen thuộc với các con số, nếu trẻ vẽ được những bức tranh về các con tàu thì trẻ sẽ trau dồi được khả năng hội họa.

Cha mẹ nên hiểu những đứa trẻ có đam mê về những con tàu sẽ không chỉ quan tâm đến duy nhất lĩnh vực đó. Trái lại, trẻ sẽ có những lợi thế ở nhiều mặt và càng có hứng thú, nỗ lực chú tâm vào các lĩnh vực khác có liên quan nữa.

Trẻ em khi còn nhỏ mà đã rất đam mê một thứ gì đó, thì cha mẹ không cần lo lắng mà nên vui mừng. Không hiếm trường hợp khi trẻ có đam mê, có thể ghi nhớ và thông thạo một điều gì đó ngay từ, khi lớn lên, những điều này sẽ trở nên có ích khi trẻ bắt đầu làm những công việc khác.

Chúng ta đều hiểu: Những kiến thức khi còn nhỏ là hành trang để trẻ bước vào cuộc sống, những tri thức đó sẽ trở thành lợi thế trong công việc hay giúp con xây dựng mối quan hệ giữa người với người.

Nếu con đã có niềm đam mê gì đó ngày từ nhỏ, cha mẹ hãy ủng hộ, khích lệ con. Có thể trẻ sẽ có nhiều niềm yêu thích khác nhau khi còn bé. Với mỗi thứ, cha mẹ hãy ủng hộ và khen con mỗi khi con cố gắng và tiến bộ. Bằng những việc làm như vậy, hiểu biết của con cũng như thế giới trong con sẽ càng ngày rộng mở. Hơn nữa, khi có đam mê trẻ cũng sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc nỗ lực phấn đấu cho đam mê của mình.

Việc tạo cơ hội để con mình hình thành đam mê nào đó hay ủng hộ động viên con nếu con có niềm đam mê, đều là những điều cha mẹ có thể làm vì con và là cách để thể hiện tình yêu thương của cha mẹ đối với con. Sau khi chiêm nghiệm ra được tất cả điều cha mẹ làm đều là vì tương lai của con, cha mẹ phải tránh cấm đoán niềm đam mê của con hay dập tắt cơ hội phát triển tài năng của con.

Shichda Matoko/ NXB Kim Đồng

Đam Chú tâm Đường ray Đoàn tàu Hứng thú Đam mê

    Đọc tiếp

    Quyet dinh kho khan cua nhieu bac cha me hinh anh

    Quyết định khó khăn của nhiều bậc cha mẹ

    16:03 27/12/2025 16:03 27/12/2025

    0

    Định hướng tương lai cho con vốn là quyết định khó khăn với nhiều bậc cha mẹ. Nếu định hướng thành công, họ sẽ cảm thấy mãn nguyện. Nếu thất bại, con cái sẽ oán trách cha mẹ.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý