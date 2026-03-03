TS Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần mọi cách để sách được tái bản nhanh nhất có thể. Bởi theo ông, sách chỉ khẳng định giá trị và tính lan tỏa nếu được tái bản nhiều lần.

TS Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books - được biết tới với tên "tiến sĩ văn hóa đọc". Ông thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia và mọi vùng miền Tổ quốc. Tới đâu ông cũng có hoạt động khuyến đọc. Hành trang của ông luôn có sách, vali và balô của ông luôn có sách.

Hiện tại, ông đang ở Đà Nẵng, trong chuyến đi, ông có cuộc trò chuyện với các tác giả, các bạn doanh nhân, giáo viên, chuyên gia thực dưỡng và độc giả miền Trung. TS Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về cuốn sách ông đọc gần đây Minh triết trong lối sống.

Đọc cuốn sách từ khi là bản thảo, TS Hùng cho biết Minh triết trong lối sống cho thấy có những thay đổi trong cơ thể diễn ra âm thầm và kéo dài nhiều năm trước khi trở thành bệnh. Một thói quen ăn uống thiếu cân bằng, một lối sống ít vận động, những căng thẳng không được giải tỏa đúng cách,… tất cả đều để lại dấu ấn lên sức khỏe theo thời gian. Khi các bệnh không lây nhiễm ngày càng phổ biến, việc chăm sóc sức khỏe không còn là phản ứng khi đã mắc bệnh, mà là quá trình chủ động điều chỉnh lối sống từ sớm.

Theo TS Hùng, cuốn sách giúp người đọc hiểu đúng cơ thể mình, xây dựng nền tảng sức khỏe và từng bước phòng chống bệnh không lây nhiễm bằng những nguyên tắc rõ ràng, thực tế và có thể áp dụng lâu dài.

Đây là ấn phẩm được tái bản vài ngày ngay sau khi xuất bản, theo đúng tinh thần mà TS Hùng hay nhắc từ khi dấn thân vào nghề xuất bản là “Xuất bản hôm nay, tái bản ngày mai”.

TS Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đơn vị ông từng có những cuốn sách được tái bản mà thời gian từ lúc xuất bản đến tái bản chỉ tính bằng ngày như Think an grow rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, Người nam châm, Năng đoạn kim cương, Kinh điển về khởi nghiệp. Bên cạnh đó, còn có những cuốn được tái bản nhanh sau khi phát hành như Top of Form, HAPPY CHILDREN: Hiểu về sự phát triển của trẻ, Khởi nghiệp lãng mạn và thực tế, Nghĩ khác - Làm khác: Bí quyết thay đổi tư duy, “Napoleon Hill’s Master Course - Khoa học về thành công”, Nước ép trị liệu và chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành, Ứng dụng phân tích báo cáo tài chính và định giá doanh nghiệp trong thực tiễn...

Trong tháng 3 này sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng đối với ngành xuất bản là lễ trao Giải thưởng sách Quốc gia. TS Hùng cho rằng cần mọi cách để sách được tái bản nhanh nhất có thể. Bởi theo ông, sách chỉ khẳng định giá trị và tính lan tỏa nếu được tái bản, tái bản nhiều lần, nhất là tái bản từ khi xuất bản mà thời gian chỉ tính bằng ngày.

Cuối cùng, ông đề xuất trong các Giải thưởng sách Quốc gia cần có giải BEST SELLER trao cho những cuốn bán chạy nhất, những cuốn được tái bản nhiều nhất với số lượng bán và đến tay bạn đọc nhiều nhất.