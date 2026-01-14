Tái bản ấn phẩm đồ sộ về Chủ tịch Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản các công trình đồ sộ, góp phần bồi đắp niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển.

Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật vừa tái bản ba bộ sách có giá trị đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập), Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (10 tập) và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa (2 tập). Đây là hệ thống tư liệu chính thống, kết tinh giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, khẳng định tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với vận mệnh dân tộc.

Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ nhất năm 1990 gồm 10 tập với khoảng 1.800 tác phẩm. Qua các lần tái bản có hiệu đính, bổ sung, đến lần xuất bản thứ ba, bộ sách được hoàn thiện với 15 tập, tập hợp khoảng 3.300 tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969 đã được xác minh và thẩm định.

Những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phản ánh trong bộ sách là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, như ý chí độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân, những định hướng quan trọng về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soạn là công trình khoa học có giá trị đặc biệt trong hệ thống các ấn phẩm nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giá trị nổi bật của bộ sách nằm ở tính hệ thống và toàn diện với kết cấu được xây dựng theo dòng thời gian liên tục. Lấy mốc thời gian từ ngày 19/5/1890 - Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm điểm bắt đầu, nội dung bộ sách đi qua các sự kiện thời niên thiếu cho đến những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập dân tộc, xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

NXB Chính trị quốc gia Sự thật cũng tái bản hai tập sách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa do nhà sử học Dương Trung Quốc tuyển chọn và biên soạn. Bộ sách mang đến cho bạn đọc một cách tiếp cận mới mẻ. Mỗi ngày trong năm là lát cắt lịch sử, ghi lại sinh động những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Dù đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng cuốn sách này, với một cách tiếp cận mới, định vị theo thời gian mỗi ngày trong năm, xuyên suốt 79 mùa xuân của cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ mang lại một cảm xúc và một công dụng mới đối với người đọc", nhà sử học Dương Trung Quốc nói.

Việc tái bản ba bộ sách đúng vào dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sắp diễn ra càng làm nổi bật ý nghĩa thời sự và giá trị lâu dài của các ấn phẩm.