Hội Xuất bản trao quà tới học sinh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, ủng hộ tinh thần và vật chất đối với đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai, Hội Xuất bản Việt Nam đã kêu gọi các hội viên, các mạnh thường quân tham gia ủng hộ. Nhiều đơn vị đã tham gia hưởng ứng như Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FAHASA), Công ty TNHH Sách Á Châu, Tạp chí điện tử Tri thức,... Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập thiết thực tới các em học sinh tại các tỉnh Thái Nguyên, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngày 28/11, Hội Xuất bản Việt Nam đã dành 170 triệu đồng để hỗ trợ 7 trường học trên địa bàn 4 xã, phường bị ảnh hưởng bão lụt tại tỉnh Thái Nguyên. Hình ảnh đoàn công tác Hội Xuất bản Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tới thăm và làm việc tại trường Tiểu học Đình Cả (xã Võ Nhai, Thái Nguyên).
Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng học bổng trị giá 15.000.000 đồng để tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên). Đồng thời Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng 3 bộ máy tính trị giá 37.500.000 đồng và vở học sinh trị giá 10.000.000 đồng tới các trường bị ảnh hưởng bởi bão lũ là trường Trung học cơ sở Chùa Hang I, trường Tiểu học Chiến Thắng và trường Mầm Non Núi Voi (phường Linh Sơn, Thái Nguyên).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch chuyên trách Hội Xuất bản Việt Nam hi vọng những đóng góp, ủng hộ của Hội Xuất bản Việt Nam sẽ góp phần giúp đỡ các nhà trường khắc phục những khó khăn sau bão lũ, đồng thời động viên các em học sinh cố gắng học tập, phát huy và lan tỏa văn hóa đọc.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Linh Sơn đại diện chính quyền gửi lời cảm ơn Hội Xuất bản Việt Nam vì những món quà giá trị và kịp thời tới toàn thể thầy cô giáo và học sinh các trường học để sớm khắc phục khó khăn sau mưa lũ.
Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng vở, máy tính và học bổng với tổng trị giá 24.500.000 đồng tới trường Tiểu học Đình Cả (xã Võ Nhai, Thái Nguyên).
Đoàn công tác Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng vở, máy tính và học bổng với tổng trị giá 20.500.000 đồng tới trường THCS Quang Trung (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên).
Toàn cảnh chương trình trao tặng vở, máy tính và học bổng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chiều 28/11.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết cho biết những phần quà như vở, máy tính, suất học bổng mang đến những giá trị tinh thần, góp phần động viên chia sẻ tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn sớm khắc phục sau bão lũ, sớm ổn định cuộc sống để tiếp tục phấn đấu học tập, thắp sáng tri thức, khơi dậy văn hóa đọc của mỗi học sinh.
Đoàn công tác Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng phần quà tổng trị giá 62.500.000 đồng tới các trường THCS Nhã Lộng; trường Tiểu học Nhã Lộng và trường Tiểu học Bảo Lý thuộc xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 13/12, Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp UBND xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk), Hội Xuất bản Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026" để tiếp nối các hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Tại chương trình, Hội Xuất bản Việt Nam tặng một công trình thư viện sách và 136 suất học bổng trị giá 252 triệu đồng cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua.
Chương trình cũng trao 500 chiếc ấm ủ, 500 suất khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và quà tặng cho bà con địa phương; 65 áo phao cho học sinh cùng 4 thuyền phao cho Hội Chữ thập đỏ xã; 60 bộ nông cụ hỗ trợ Hội Nông dân xã; 2.960 phần quà gồm ba lô, sữa, nón bảo hiểm và 4.071 áo sơ mi trắng cho các em học sinh. Ngoài Tuy An Bắc, chương trình còn được tổ chức tại các xã Tuy An Tây, Tuy An Đông và Ô Loan (Đắk Lắk). Tổng giá trị quà tặng của chương trình gần 5,1 tỉ đồng.
Sáng 16/12, Chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026" đã diễn ra tại Trường Tiểu học Phước Bình A, xã Bác Ái Tây, Khánh Hòa do Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Chương trình đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 500 áo ấm, 500 đôi dép và 20 bộ nông cụ hỗ trợ người dân địa phương. Chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị như Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP.HCM, Tổng công ty Đối tác Chân Thật...
Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2025 và Xuân tình nguyện năm 2026” tại xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai tổ chức sáng 15/12. Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng một Công trình Thư viện sách cho Trường Tiểu học Tây Xuân, đồng thời trao tặng 20 suất học bổng, 500 phần quà bao gồm áo ấm và dép cho các em học sinh, 20 bộ nông cụ đến bà con nhân dân với tổng trị giá 125 triệu đồng.