Hội Xuất bản trao quà tới học sinh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, ủng hộ tinh thần và vật chất đối với đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai, Hội Xuất bản Việt Nam đã kêu gọi các hội viên, các mạnh thường quân tham gia ủng hộ. Nhiều đơn vị đã tham gia hưởng ứng như Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (FAHASA), Công ty TNHH Sách Á Châu, Tạp chí điện tử Tri thức,... Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng hàng trăm phần quà, nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập thiết thực tới các em học sinh tại các tỉnh Thái Nguyên, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngày 28/11, Hội Xuất bản Việt Nam đã dành 170 triệu đồng để hỗ trợ 7 trường học trên địa bàn 4 xã, phường bị ảnh hưởng bão lụt tại tỉnh Thái Nguyên. Hình ảnh đoàn công tác Hội Xuất bản Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tới thăm và làm việc tại trường Tiểu học Đình Cả (xã Võ Nhai, Thái Nguyên).