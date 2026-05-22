Chém bạn tử vong vì mời đến nhà nhậu còn gây gổ

Sau khi bị thách thức và đánh bằng thanh gỗ, Nguyễn Văn Hướt (SN 1977, ngụ xã Thạnh Lộc) lấy dao phát cỏ chém một bạn nhậu tử vong.

Ngày 21/5, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hướt (SN 1977, ngụ xã Thạnh Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 19/5, Hướt tổ chức nhậu tại nhà cùng 6 người bạn. Trong nhóm có anh L.X.C. (SN 1986, ngụ xã Trường Xuân, TP. Cần Thơ) và một người tên Giang đi cùng.

Nguyễn Văn Hướt tại cơ quan công an.

Trong lúc nhậu, anh C., Giang và một người trong nhóm xảy ra cự cãi liên quan việc nợ tiền chưa trả. 2 bên lớn tiếng chửi nhau ngay tại nhà Hướt.

Thấy vụ việc căng thẳng, Hướt yêu cầu anh C. và Giang ra ngoài giải quyết mâu thuẫn, không chửi bới trong nhà mình. Tuy nhiên, cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại và thách thức đánh nhau với Hướt.

Bực tức vì bị thách thức, Hướt đi ra ngoài thì bị anh C. dùng thanh gỗ đánh. Sau đó, Hướt chạy vào nhà lấy dao phát cỏ, quay ra chém vào vùng đầu anh C., khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Vết thương nặng, nên anh C. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Hướt đến Công an xã Hòa Hưng đầu thú và giao nộp hung khí.