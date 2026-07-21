Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế

Liên quan vụ cháy xe khách giường nằm khiến 7 người chết, 5 người nhập viện trên quốc lộ 1, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án.

Liên quan đến vụ tai nạn dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) làm 7 người tử vong vào rạng sáng 21/7, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm việc với lái xe, phụ xe và các hành khách liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đã hoàn tất các thủ tục và ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế xe khách để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út và Phó giám đốc Công an TP Đồng Nai Trần Anh Sơn thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 20/7, Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) là tài xế, lái xe cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu (địa chỉ: phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển ôtô khách giường nằm loại 24 chỗ (48 giường) mang biển kiểm soát 50E-447.02 xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa đi TP.HCM. Trên xe có 37 người.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi điều khiển xe đến Km1839+300 quốc lộ 1 thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, do buồn ngủ và tránh xe phía trước, tài xế Hải đã đánh lái sang phải để tránh va chạm. Chiếc xe khách lao sang phần đường bên phải, va chạm vào hệ thống hộ lan bảo vệ thứ nhất, sau đó tiếp tục va chạm vào hộ lan bảo vệ thứ hai.

Sau va chạm, ôtô khách xảy ra cháy tại gầm xe. Phát hiện sự việc, tài xế Hải cùng phụ xe đưa hành khách xuống xe. Tuy nhiên, lửa bùng phát nhanh nên đã bao trùm toàn bộ thân xe. Vụ tai nạn đã làm 7 hành khách tử vong, 6 người khác bị thương (trong đó 5 người bị thương nặng phải nhập viện), ôtô khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, UBND TP Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức cấp cứu nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, tài xế Trần Thanh Hải đã trình diện cơ quan công an và thừa nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn là do thiếu tập trung, buồn ngủ trong quá trình điều khiển phương tiện.

Cơ quan công an TP Đồng Nai đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.