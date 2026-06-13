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Xã hội

Triệt xóa hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại

  • Thứ bảy, 13/6/2026 16:18 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại có dấu hiệu hoạt động tinh vi.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị H, sinh năm 1998, trú phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng tổ chức, điều hành hoạt động môi giới mang thai hộ và mua, bán trứng trái quy định nhằm hưởng lợi bất chính.

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Tin nhắn đối tượng trao đổi với người mang thai hộ. Ảnh: VOV.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Nguyễn Thị H lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để tìm kiếm, kết nối những người có nhu cầu mang thai hộ, hiến trứng với những người có nhu cầu tìm người mang thai hộ.

Đối tượng sẽ đứng ra trung gian thỏa thuận chi phí, môi giới các giao dịch, bố trí nơi ăn ở, chăm sóc những người tham gia mang thai hộ, bán trứng và hưởng lợi bất chính từ các giao dịch này.

Tại thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Thị H đã tổ chức cho ít nhất 6 trường hợp hiến trứng và mang thai hộ vì mục đích thương mại nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị H về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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https://vov.vn/phap-luat/quang-ninh-triet-xoa-hoat-dong-moi-gioi-mang-thai-ho-vi-muc-dich-thuong-mai-post1306136.vov

Theo Minh Huyền/VOV

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