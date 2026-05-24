Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến, 1 người tử vong

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, hàng chục thanh thiếu niên ở Đồng Nai mang theo hung khí nguy hiểm đã hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu vực lô cao su thuộc Đồi B (ấp Tân Phát, xã An Viễn, TP. Đồng Nai-Trước thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vào đêm ngày 27/4. Nhóm thanh thiếu niên đa số chỉ từ 16 đến 18 tuổi, cư trú tại phường Trảng Bom và xã An Viễn, TP Đồng Nai.

Các đối tượng sử dụng vật sắt nhọn, xe ô tô, mô tô lao vào hỗn chiến. Vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hai đối tượng cầm đầu chỉ nơi cất giấu hung khí.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã An Viễn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đối tượng. Nhóm do Hoàng Văn Nam (biệt danh "Nam bia", SN 2002; thường trú xã Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) cầm đầu. Nhóm còn lại do Đỗ Ngọc Triều (biệt danh "Năm Dinh", SN 1994; thường trú xã An Viễn, thành phố Đồng Nai) cầm đầu.

Để nhanh chóng phá án, Công an xã An Viễn đã tiếp xúc với thân nhân, gia đình các đối tượng để phối hợp tuyên truyền, chuyển thông tin kêu gọi đầu thú.

Qua nhiều ngày tích cực vận động, Công an xã An Viễn cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận 12 đối tượng ra đầu thú.

Hung khí nhóm đối tượng sử dụng để tấn công nhau.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn.

Công an xã An Viễn đã bàn giao 12 đối tượng này cùng các tang vật gồm: 5 con dao dài, 4 tuýp sắt, 1 xe ô tô và 4 xe mô tô cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời khởi tố bị can đối với các đối tượng tham gia gây án.