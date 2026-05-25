Từ việc kiểm tra quán bar Revo, làm rõ các đường dây cung cấp ma túy tại TP.HCM

Từ việc kiểm tra tụ điểm phức tạp về ma túy, mở rộng truy xét, Phòng PC04 đã bắt giữ, khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP.HCM về đẩy mạnh đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM trong cao điểm 45 ngày, đêm với mục tiêu với mục tiêu: "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) liên tục lập nhiều thành tích, chiến công.

Qua nắm tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC04 phát hiện trên địa bàn phường Vũng Tàu, quán Bar Revo tại số 15-15A Lý Tự Trọng có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, tập trung đông khách, tiềm ẩn phức tạp liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trên cơ sở đó, Phòng PC04 đã khẩn trương báo cáo Giám đốc CATP chỉ đạo xác lập chuyên án để tiến hành bắt cả đường dây tội phạm, chuyển hóa điểm, tụ điểm phức tạp, bảo vệ an ninh trật tự địa bàn.

Các đối tượng Hoàng Đình Toàn, Đỗ Hoàng Khanh, Nguyễn Tiến Phát, Trương Tiến Phương Huy.

Lúc 1h30 ngày 12/4/2026, Đội 5 Phòng PC04 chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra quán bar Revo. Qua kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp dương tính với chất ma túy, 30 trường hợp sử dụng pod chill và bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay trong quán.

Thể hiện quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy, đơn vị đã khẩn trương đấu tranh, khai thác đối tượng, nhanh chóng làm rõ và triệt phá 2 nguồn cung cấp ma túy cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu, đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng này không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán Revo, mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, tổ chức sử dụng tại các quán bar, quán cà phê trên địa bàn trung tâm Vũng Tàu.

Không dừng lại ở đó, với tinh thần kiên quyết truy xét mở rộng, không bỏ lọt tội phạm, từ một đối tượng dương tính với ketamine được phát hiện tại quán là Nguyễn Kiết Tường, các mũi trinh sát của Đội 5, PC04 tiếp tục đấu tranh, lần theo dòng chảy của ma túy với phương châm "Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đơn vị đã làm rõ và bắt giữ các đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu, đồng thời triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành. Từ các đối tượng cầm đầu, lực lượng Công an tiếp tục bóc gỡ nhiều mắt xích mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp và cần sa cấp dưới trên địa bàn.

Đến nay, từ việc kiểm tra tụ điểm phức tạp về ma túy, mở rộng truy xét, Phòng PC04 đã bắt giữ, khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiến công trên tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng ủy - Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an TP.HCM trong đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, kiên quyết không để hình thành, tồn tại các "điểm nóng" về ma túy trên địa bàn.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì "lần theo dòng chảy của ma túy", truy xét đến cùng các đối tượng liên quan, lực lượng Công an đã bóc gỡ toàn bộ các mắt xích của đường dây, góp phần chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự hướng tới mục tiêu phấn đấu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, lựa chọn các hình thức vui chơi, giải trí lành mạnh; nâng cao cảnh giác, không tham gia các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự, không sử dụng trái phép chất ma túy và các chất kích thích, tránh để bị lôi kéo, dụ dỗ vào các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tương lai của bản thân, gia đình và xã hội.