Xử phạt người dùng ảnh AI cắt ghép, bôi nhọ công an trên mạng xã hội

Công an xã Gia Lâm, Hà Nội, xử phạt trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, vai trò của lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Công an xã làm việc với trường hợp vi phạm. Ảnh: VOV.

Ngày 1/6, Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội của ông P.D.V thường xuyên đăng tải hình ảnh cắt ghép có sử dụng công nghệ AI, kèm theo nội dung mang tính vu khống, sai sự thật và sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực nhằm bôi nhọ lực lượng Công an nhân dân.

Theo cơ quan công an, các bài viết sau khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ, tạo ra những luồng dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng tiêu cực tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng.

Sau quá trình xác minh, ngày 20/5, Công an xã Gia Lâm mời ông P.D.V (SN 1977, trú tại xã Gia Lâm) đến làm việc liên quan hành vi đăng tải thông tin sai lệch, có nội dung xấu độc trên không gian mạng.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan việc sử dụng mạng xã hội, ông P.D.V đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Người này đồng thời tự nguyện xóa toàn bộ bài viết, hình ảnh đã đăng tải và viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.D.V về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Hành vi này được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, lực lượng chức năng cũng yêu cầu người vi phạm gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm trên mạng xã hội và cam kết không tái diễn hành vi tương tự trong thời gian tới.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, tuân thủ các quy định của pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Người dân không nên đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức, cơ quan Nhà nước.

Những hành vi này không chỉ có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường mạng lành mạnh.