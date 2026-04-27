Pháp luật

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

  • Thứ hai, 27/4/2026 10:17 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện N.D.H đã bình luận sai sự thật, mang tính xúc phạm danh dự lực lượng CAND dưới một video phát trực tiếp liên quan đến công tác chữa cháy trên địa bàn phường Gia Sàng.

Công an làm việc với trường hợp vi phạm.

Đây là video ghi nhận hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Làm việc với cơ quan Công an, N.D.H thừa nhận hành vi vi phạm của mình khi đăng tải nội dung không đúng sự thật trên mạng xã hội. Người này cho biết mục đích là nhằm thu hút sự chú ý, “giật tít”, câu lượt tương tác.

Công an xã Đồng Hỷ đã yêu cầu đối tượng gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai phạm, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam của Tiến sĩ Bùi Thị Long, NXB Tư pháp xuất bản.

Nội dung cuốn sách đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, từ đó đề xuất các quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam.

Cao Thắng/VOV.VN

    Bắt tên cướp có 4 tiền án, cướp tài sản giữa cầu Rạch Miễu 2

    Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ Lê Văn Cang (sinh 1985, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cướp tài sản và đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

