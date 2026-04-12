Lập tài khoản giả danh vợ cũ, đăng tin tìm người 'giao lưu tình cảm'

  • Chủ nhật, 12/4/2026 11:52 (GMT+7)
Sau ly hôn, người chồng tạo tài khoản Facebook “ảo” của vợ cũ, dùng ảnh vợ cũ làm hình đại diện rồi đăng tải thông tin, hình ảnh lên các hội nhóm tìm người “giao lưu tình cảm”, nhằm xúc phạm uy tín, danh dự vợ cũ.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng hình ảnh của người khác để đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức. Đáng chú ý, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm.

Điển hình, sau ly hôn bà N.K.T., ông N.T.K tạo tài khoản Facebook “ảo”, dùng hình ảnh vợ cũng làm hình đại diện rồi đăng tải thông tin, hình ảnh bà T. lên các hội nhóm với nội dung tìm người “giao lưu tình cảm”, nhằm mục đích xúc phạm uy tín, danh dự của bà T. Để che giấu hành vi, ông K. dùng một thiết bị ít sử dụng để đăng nhập tài khoản Facebook “ảo” nói trên. Khi cơ quan chức năng mời làm việc, ông K. lại đưa một thiết bị khác không để lại dấu vết. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ chân tướng sự việc.

Công an tỉnh Cà Mau triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông N.T.K.

Một trường hợp khác, ông H.Q.L có mối quan hệ tình cảm với bà B.C.T. Sau khi hai người chia tay, ông L. xảy ra mâu thuẫn với ông N.V.B (chồng cũ của bà T.). Ông L. tạo lập tài khoản zalo “ảo”, đăng tải nhiều hình ảnh và thông tin sai sự thật về ông B. như nợ tiền không trả... làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của ông B.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; không vì mâu thuẫn cá nhân mà đăng tải, phát tán thông tin thất thiệt, xúc phạm người khác.

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

Bắt chủ Viện thẩm mỹ Quốc tế Vera và 6 đồng phạm

Nguyễn Minh Trí, chủ hộ kinh doanh "Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera", trực tiếp tổ chức hoạt động cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật. Các đối tượng chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ để tư vấn, thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

