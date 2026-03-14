Đăng bài xúc phạm công an trên Facebook, 2 người đàn ông bị xử phạt

Sau khi đăng tải bài viết xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an trên Facebook, 2 người đàn ông ở Quảng Trị bị triệu tập, xử lý theo quy định.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H (SN 1970) và ông P.T.X (SN 1969) cùng trú tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), mỗi người 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Tại cơ quan công an, ông Đ.M.H. cam kết sẽ không tái phạm. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thực hiện xác minh, các lực lượng công an tỉnh Quảng Trị xác định, làm rõ chủ các tài khoản đăng tải bài viết là ông Đ.M.H và ông P.T.X.

Quá trình làm việc, ông Đ.M.H và ông P.T.X thừa nhận, ngày 2/3, khi thấy 1 cán bộ công an ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông H. và ông X. đăng các bài viết giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an. Hai người này cũng cho biết, việc đăng tải các bài nêu trên do nhận thức hạn chế và bộc phát nhất thời.

Làm việc với cơ quan công an, ông P.T.X. nhận thức được hành vi vi phạm của mình. (Ảnh: CACC)

Sau khi cơ quan công an triệu tập làm việc, ông H và ông X. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và sẽ không tái phạm.

Trước đó, ngày 25/2, Công an xã Tân Hưng phối hợp Công an xã Tân Lợi (tỉnh Đồng Nai) cũng mời làm việc Đ.H.L. (trú Tổ 5, ấp Bù Dinh, xã Tân Hưng) để làm rõ hành vi đăng tải bình luận sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, Đ.H.L. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Long Biker’s” đăng bình luận dưới bài viết trên trang “Công an xã Tân Lợi - tỉnh Đồng Nai” liên quan việc triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà.

Nội dung bình luận được xác định mang tính xuyên tạc, bịa đặt, cho rằng lực lượng công an làm việc không minh bạch, qua đó xúc phạm uy tín, hình ảnh lực lượng chức năng và gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân.

Làm việc với cơ quan công an, Đ.H.L. thừa nhận hành vi vi phạm, khai việc đăng bình luận nhằm mục đích nói xấu, bịa đặt, vu khống lực lượng công an trong quá trình đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Người này đồng thời cam kết gỡ bỏ nội dung vi phạm.