Công an triệu tập chủ tài khoản ‘Teo Dương’ và ‘Long Biker’s’

Ông H.H.T. được xác định là chủ tài khoản mạng xã hội Facebook với tên “Teo Dương” đã được công an triệu tập, xử lý về hành vi xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng chức năng.

Ngày 28/2, đại diện Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) cho biết, qua công tác quản lý, theo dõi hoạt động trên trang Fanpage, Công an xã Bù Đăng phát hiện một tài khoản Facebook có tên “Teo Dương” bình luận với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Công an làm việc với chủ tài khoản tên "Teo Dương".

Ngay sau khi phát hiện nội dung bình luận có dấu hiệu vi phạm, Công an xã Bù Đăng đã tổ chức xác minh nhanh danh tính người sử dụng tài khoản tên “Teo Dương”. Qua công tác điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định D.H.T. (SN 1982, trú Thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) là chủ tài khoản kể trên.

Công an xác định, D.H.T. là người trực tiếp đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự của Công an xã Bù Đăng trên Fanpage “Công an xã Bù Đăng”.

Công an xã Bù Đăng đã mời D.H.T tới trụ sở để làm rõ sự việc. Tại buổi làm việc, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng Công an xã Bù Đăng.

Sau đó, ông T. đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận vi phạm khỏi trang cá nhân và Fanpage Công an xã Bù Đăng. Đồng thời đã viết thư xin lỗi gửi tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bù Đăng, bày tỏ sự hối lỗi và cam kết không tái phạm những hành vi tương tự trong tương lai.

Công an xã Bù Đăng cho biết, hành động gỡ bỏ bình luận và bày tỏ thiện chí bằng thư xin lỗi của ông T. đã được cơ quan chức năng ghi nhận, đề nghị người này không tái phạm.

Trước đó, Công an xã Tân Hưng phối hợp Công an xã Tân Lợi tiến hành mời làm việc đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín, hình ảnh lực lượng Công an, gây dư luận không tốt.

Cụ thể, Đ.H.L (SN 2004, ngụ, ấp Bù Dinh, xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai), sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Long Biker’s”, đã đăng bình luận sai sự thật dưới bài viết trên trang Facebook “Công an xã Tân Lợi” liên quan đến việc triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà.

Tài khoản “Long Biker’s” bình luận xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng.

Nội dung bình luận mang tính xuyên tạc, bịa đặt, cho rằng lực lượng Công an làm việc không minh bạch, qua đó xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đ.H.L. đã thừa nhận hành vi vi phạm, thừa nhận việc đăng tải bình luận với mục đích nói xấu, bịa đặt, vu khống lực lượng Công an trong quá trình đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; đồng thời cam kết gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Hiện Công an xã Tân Hưng và Công an xã Tân Lợi đang tiếp tục phối hợp củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.